Spare, il libro del Principe Harry non scalfisce la Royal Family: Carlo, William e Kate si mostrano per la prima volta

Come hanno reagito i membri della Royal Family al diffamante libro del Principe Harry: ecco come si sono mostrati dopo l'uscita di Spare.

Il libro del Principe Harry ha letteralmente spaccato la Gran Bretagna e non solo. Il mondo intero è diviso tra chi ancora sostiene i Windsor, e chi invece appoggia i ribelli. Il Principe Harry già dalle prime pagine è molto critico con la famiglia: nella prefazione infatti ricorda il momento in cui l'adorata nonna, la Regina Elisabetta, lo chiamò per annunciarli la scomparsa del marito, il Principe Filippo. Harry, nonostante il divorzio reale, racconta di non averci pensato troppo e subito è tornato nella madrepatria che ha sempre tanto amato e per cui era disposto a morire quando andò in guerra anche se non ha mai ottenuto dalla sua famiglia il riconoscimento di esser stato disposto a morire per la corona.

Il libro parte proprio dai suoi dodici anni ricordando il momento in cui il padre ha annunciato la morte della madre cercando di esser quanto più paterno ed affettuoso possibile seppur con scarsi risultati. Insomma, già dalle prime righe, Harry non risparmia nessuno. Il mondo si divide tra chi sostiene che stia facendo di tutto per infangare ed umiliare la sua famiglia, dimostrando quindi un atteggiamento ingrato e chi invece sostiene che la l'uomo abbia taciuto per fin troppo tempo e ormai la monarchia non è più un'istituzione al passo con i tempi.

Come hanno reagito i membri della Royal Family al libro del Principe Harry? Ecco come sono apparsi in pubblico dopo l'uscita di Spare

Pioggia di critiche per la famiglia reale che ancor prima dell'uscita del libro ha lasciato intendere che non si sarebbero immersi nella lettura delle 500 pagine di Spare. Un dettaglio che fa pensare molto visto che nella prefazione il Principe cerca proprio di catturare l'attenzione del padre e di Willy, il suo fratellone, sperando che ora possa finalmente raccontare la sua storia e il suo punto di vista. Se tutti si stanno dedicando alla lettura ecco che la Royal Family continua con i suoi impegni pubblici. Carlo è ritornato nella sua amatissima Scozia con tanto di abito tradizionale e ha sorriso a paparazzi e giornalisti che ovviamente, hanno chiesto un parere su Spare.

William e Kate invece che sono stati velatamente accusati di tenere solo di mostrarsi in pubblico secondo l'immaginario richiesto dall'istituzione: una coppia solida che si ama alla follia. Accusa o no sembra strano che, dopo aver partecipato ai tantissimi eventi in questi anni, Kate e William hanno deciso di mostrarsi al primo evento perfettamente abbinati.

LEGGI ANCHE:Spare, Principe Harry preso di mira dai librai britannici: ecco cosa hanno fatto