Bruno Barbieri spegne 61 candeline: ecco i tweet più divertenti sul temutissimo chef di Masterchef

Bruno Barbieri festeggia il suo compleanno e riceve un regalo dagli utenti del web: il suo nome diventa su Twitter.

Chef Barbieri è senza ombra di dubbio 'l'ingrediente segreto' del successo della trasmissione in onda attualmente su Sky ogni giovedì. Sin dalla prima edizione, la presenza di Barbieri si è rivelata essenziale per la buona riuscita del programma. Ovviamente anche i suoi colleghi come Antonino Cannavacciuolo, divenuto anch'egli in questi anni presenza fissa e altri rinomatissimi chef come Cracco, Bastianich e Locateli che attualmente è presente in trasmissione con lo chef campano e l'emiliano. Il 12 gennaio, Barbieri spegne ben 61 candeline e per l'occasione, complice forse anche la messa in onda del programma, il web fa diventare virale il suo nome ricordando alcuni momenti iconici del cattivissimo giudice di Masterchef. Barbieri è ormai un'icona, il web lo sa e alcuni tweet sono veramente esilaranti.

Le facce di Barbieri dietro mi uccidono #MasterChefIt pic.twitter.com/DbuhrE9NLj — Ceci n'est pas une merde (@ilmerda_) January 5, 2023

Gli auguri più divertenti di Twitter: Bruno Barbieri diventa star indiscussa del web

Con i suoi abiti sempre particolarissimi e con la sua verve si è aggiudicato un posto tra le tendenze di Twitter. Barbieri è amatissimo dal pubblico nonostante sia uno dei giudici più severi del programma. In occasione del suo compleanno, il web decide di omaggiarlo con auguri simpaticissimi e alcuni frame, del suo percorso a Masterchef vengono ripresi dagli utenti che creano degli auguri decisamente particolari.

questa scena per sempre famosa barbieri che non si scompone e non si sposta di mezzo centimetro la cazzo di pipì addosso pic.twitter.com/ZBtUFxhZSJ — sage 💫⚖️ olivia benson era (@sagemoonlit) January 11, 2023

I primi arrivano ricordando questo momento in cui Barbieri, impassibile non si è proprio scomposto della caduta della concorrente. I suoi colleghi sono subito accorsi ad assicurarsi che non fosse successo nulla di grave mentre Bruno è rimasto, come una vera star, immobile pensando ai fatti suoi.

Arrivano poi anche i commenti sui suoi look che sono da sempre iconici e che lo contraddistinguono da ogni altro chef.

comunque io sono sempre più convinta del fatto che harry styles e bruno barbieri si copiano gli outfit a vicenda pic.twitter.com/n4gzbiQEF4 — robi ❦ || FINE LINE GIRL💋🫶🏻 (@v__vgogh) January 6, 2023

E se il paragone con Harry Styles è già abbastanza divertente ecco che ne arriva un decisamente più 'classico'.

La Primavera di Botticelli VS La Primavera di Barbieri #MasterChefIt pic.twitter.com/khIdOHNyer — Ceci n'est pas une merde (@ilmerda_) January 5, 2023

Insomma, il web impazza con commenti sullo chef più iconico di Sky. Tutti adorano il suo modo di fare, i suoi commenti, la sua simpatia ed ironia. Non dobbiamo dimenticare la sua eccelsa bravura e le ricette che, durante alcune prove, condivide con i concorrenti e con il pubblico a casa. Seppur in ritardo anche noi ci uniamo agli utenti del web ed auguriamo a Bruno un felice compleanno!

