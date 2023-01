Charlene Di Monaco, altro che gravidanza: l'affronto reale sconvolge il Principato

Charlene e il Principe Alberto sognano la cicogna ma a palazzo scoppia il caos: "Questo è un vero affronto!"

Dopo un 2022 non iniziato serenamente con la malattia di Charlene che si è dovuta isolare dal marito e dai figli, la Principessa di Monaco ha dovuto fare anche i conti con la stampa. Il suo matrimonio con Alberto è stato messo continuamente in dubbio: non solo perché la coppia non veniva mai avvistata insieme ma anche perché in quelle poche volte che Charlene è riuscita a presenziare ad eventi pubblici è sempre apparsa triste. In molti sospettavano di un presunto tradimento del marito e che lo stesso la tenesse lontana dai figli. Quando Charlene a fine estate si è ripresa anche dalla positività del Covid, la donna ha spiegato che non c'è nessuna presunta crisi, nessun tradimento e che la donna ha dovuto fari i conti con una salute cagionevole che l'ha messa a dura prova.

Ecco allora che una volta messe a tacere tutte e dicerie, i due si mostrano felici durante le vacanze di natale e tutti notano un dettagli nelle foto che sceglie Charlene. La donna si compre sempre il ventre lasciando intendere che ci sia qualcosa da nascondere: dopo i gemellini, la coppia non ha mai negato di desiderare un ulteriore figlio.

Affronto a Charlene Di Monaco: altro che gravidanza!

Charlene continua a nascondersi nelle foto il ventre e dichiara di aspettare con ansia la cicogna che possa rendere i suoi gemelli fratelli maggiori. Alberto e la sua Principessa sono quindi pronti ad allargare la famiglia ma se dopo le ultime foto che hanno pubblicato i riflettori erano puntati sul pancino di Charlene, un'altra donna le ruba la scena.

Sembra che manchi solo la conferma dalla diretta interessata e suo marito ma ad essere in dolce attesa non è Charlene bensì Charlotte, la cugina di Alberto. La donna ha avuto già un figlio da una precedente relazione e con l'attuale compagno, anche lui già papà, è diventata per la seconda volta mamma. Charlotte a breve dovrebbe rendere nota la sua nuovissima gravidanza che ruba tutta la scena a Charlotte e ritenuta un colpo basso in quanto la Principessa sta provando ad allargare la famiglia con scarso successo.

