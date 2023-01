Che tempo fa oggi a Napoli e Caserta? La parola agli esperti

Carissimi amici di Eccellenze Meridionali:, ecco l'appuntamento quotidiano con le previsioni di oggi! Quali saranno le vicende metereologiche di oggi a - e non solo a -Napoli e Caserta? Vediamolo insieme!

Napoli

Per la città di Napoli oggi è previsto un clima piovoso con pioggia moderata. L'umidità si aggira introno al 58%. La temperatura media per oggi sarà di 11.8°C, con una minima di 9.58°C e una massima di 13.14°C; inoltre il vento soffierà a 8.19km/h e il cielo sarà molto coperto: la percentuale di nuvolosità infatti si attesta al 95%. In base alle condizioni meteo previste per Napoli oggi, potresti scegliere di fare un'attività all'interno: organizzare una partita a carte con i tuoi amici, guardare un film insieme o anche preparare qualcosa da mangiare nel calore della tua casa. Se proprio non vuoi rinunciare a uscire, considera l'idea di indossare abiti pesanti e adatti allumidità e portati con te qualcosa che possa ripararti nel caso in cui cominciasse a piovere.

Avellino

Il tempo oggi a Avellino è caratterizzato da pioggia leggera. L'umidità sarà al 90%, la temperatura media si aggirerà intorno a 5.39° C, con un minimo di 5.21° C ed un massimo punto di 8.2° C . La velocità del vento sarà 3.83 km/h, mentre il cielo presenta una copertura nuvolosa del 52%. In base a questo meteo, oggi a Avellino le condizioni non sono troppo favorevoli per le attività all'aperto. Pioggia leggera e una copertura nuvolosa del 52% significano che è meglio programmare qualche attività indoor. Potreste organizzare un gioco da tavola, guardare un film o fare qualche lavoretto di cucito con amici. Anche intraprendere qualche ricetta creativa in cucina per cena sarà divertente!

Caserta

Per la città di Caserta il clima è piovoso, con piogge leggere. L'umidità è all'incirca del 67%. La temperatura media è pari a 9.92°C, con una minima di 6.9°C ed una massima di 11.03°C. La velocità del vento sarà intorno ai 4.87 km/h e la percentuale di nuvolosità supererà il 75%. In base a questo meteo potresti organizzare alcune attività che richiedano un clima umido. Potresti optare per una gita all'aperto, ad esempio un picnic o un picnic nel parco. In alternativa, puoi goderti la pioggia dentro casa organizzando diverse attività indoor, come i giochi da tavolo o guardare un film. Con l'alta percentuale di nuvolosità, sarebbe anche il momento ideale per disegnare e digital painting.

Salerno

A Salerno sta piovendo moderatamente con un'umidità del 74%. La temperatura media è di 7.45°C, mentre la temperatura minima è di 2.6°C e la massima è di 7.45°C. La velocità del vento è 4.4km/h e il cielo è nuvoloso al 82%. In base a questo meteo, oggi a Salerno potresti scegliere di fare attività all'interno o più adatte all'acqua come andare in piscina. Tieni conto che la temperatura è fresca e il cielo molto nuvoloso, quindi indossa un giubbotto e portati un impermeabile se desideri uscire all'aperto. Potresti anche pianificare qualche attività al chiuso come guardare un film, leggere un libro, ascoltare musica, cucinare o dipingere.

Benevento

Il meteo per la città di Benevento è piuttosto instabile oggi, con un clima da pioggia moderata. Ad oggi l'umidità è del 96%, la temperatura media si aggira sui 3.91 °C, si va dai 3.81°C della minima fino a 7.24°C al picco massimo e il vento soffia con una velocità di 4.11km/h. Nel complesso le nuvole sono presenti per circa 61%. In base a questo meteo, oggi potreste fare molte cose. Anzitutto, se non vi piace troppo la pioggia moderata, potreste optare per delle attività esterne come andare in bicicletta o passeggiare all'aria aperta ma riparandosi con un ombrello o abbigliarvi in modo adatto al clima. Se vorrete godervi umide emozioni potreste affrontare un'escursione nelle montagne circostanti e sentire l'aria di campagna fresca sulla pelle. Un altro modo di trascorrere la giornata sarebbe visitare i siti turistici e apprezzare l'architettura locale oppure prendervi del tempo da soli e rilassarsi in un parco ben conservato. Qualunque cosa decidiate, ric

Paeestum

A Paestum oggi il clima è pioveggiante, con una moderata pioggia. L'umidità dell'aria è del 69%. La temperatura media si aggira intorno ai 12°C, con temperature minime di 6°C e massima di 12°C. Il vento soffia a 8 km/h. La percentuale di nuvolosità arriva fino all'83%. Oggi a Paestum il tempo è piuttosto uggioso, con una moderata pioggia. L'aria è molto umida (69%), con temperature medie di 12°C e massima di 12°C. Soffia un vento leggero intorno agli 8 km/h. La nuvolosità raggiunge la percentuale dell'83%. Perciò si potrebbe scegliere di trascorrere la giornata al chiuso organizzando una maratona cinematografica o curando qualche passione personale: cucinare, fare bricolage oppure dipingere.