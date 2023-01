Che tempo fa oggi a Napoli? La parola agli esperti

Ciao a tutti i lettori Campani di EM, ecco l'appuntamento quotidiano con le previsioni climatiche! Curiosi di scoprire qual è il tempo oggi a Napoli e non solo? Inziamo subito!

Napoli

A Napoli il clima è nubi sparse. L'umidità è del 70%, con una temperatura media di 13.76°C, temperatura minima di 11.95°C e temperatura massima di 15.58°C. La velocità del vento è di 3.27km/h e la percentuale di nuvolosità è del 12%.

Avellino

Avellino sta vivendo una giornata di clima sereno. Il cielo è chiaro. L'umidità è al 80%. La temperatura media oraria stimata intorno ai 10,94°C . Inoltre, la temperatura minima si attesta su 7,88°C e la temperatura massima arriva sino a 14,01°C. La velocità del vento in quest’area raggiunge i 1.05 km/h ed il cielo risulta essere completamente privo di nuvole con una percentuale di 0%. Data la temperatura piacevole e il clima sereno, oggi è una giornata ideale per trascorrere del tempo all'aria aperta a Avellino. Potresti fare una passeggiata in un parco o lungo un sentiero nella natura circostante, puoi praticare escursionismo con amici, visitare monumenti storici locali o anche semplicemente goderti qualche ora di relax a casa. Qualunque cosa tu scelga di fare, ti assicuro che l'asta bellissima giornata in quella parte della Campania offrirà ricordi indimenticabili e incredibili scorci paesaggistiche.

Caserta

A Caserta il clima è chiaro. Il cielo è limpido. L'umidità è del 68%. La temperatura media è di 13,33°C, la temperatura minima di 9,56°C e la temperatura massima di 15,49°C. La velocità del vento è di 1.28 km/h con una percentuale di nuvolosità dello 0%. In base a questo meteo, oggi è possibile fare passeggiate all'aria aperta a Caserta. La temperatura è piacevole ed il cielo completamente limpido. L'umidità è abbastanza alta ma i venti son deboli, così non dovrebbe disturbare troppo. Prendere un po' di sole sarebbe un'ottima idea per trascorrere la giornata in relax!

Salerno

A Salerno il tempo è splendido e sereno. Il cielo è limpido. L'umidità in questo momento è del 68%. La temperatura media si aggira intorno a i 10,47°C con la minima di 6,17°C e la massima di 12,12 °C. La velocità media del vento raggiunge 1.8 km/h mentre lo stato del cielo presenta una percentuale di nuvolosità pari a zero.

Benevento

A Benevento il clima è sereno con cieli nitidi. L'umidità è del 75%. La temperatura media è di 10,87°C, con una minima prevista di 6,78°C e una massima di 13,94°C mentre la velocità del vento varierà intorno a 1.09km/h. Ci saranno solo piccole quantità nuvole nell'area. In base a questo meteo, oggi a Benevento ci sono condizioni perfette per godere di una bella giornata all'aperto. Prova le tante attività outdoor come gite in bicicletta, passeggiate nella natura o visitare parchi locali. Approfitta anche di queste temperature miti per praticare yoga all'aria aperta o andare a fare un po' di jogging. Inoltre, cogliere l'occasione per organizzare un picnic, accendere il barbecue o semplicemente rilassarti sul balcone durante un buon libro.

Paeestum

Il clima a Paestum è chiaro. Il cielo è terso con una percentuale di nuvolosità zero. L’umidità presente nell'aria è del 67%. La temperatura media è di 14,25 °C, mentre la minima è di 9,97°C e la massima di 15,22 °C. La velocità del vento è pari a 1,98 km/h. In questo clima a Paestum si può fare una bella passeggiata all'aria aperta. La temperatura è piacevole e le condizioni di umidità sono adatte a godersi la giornata. Il cielo terso invita a trascorrere del tempo all'esterno, forse anche mettendosi in contatto con la natura o per un picnic in famiglia. La velocità del vento non è significativa, quindi si possono svolgere attività che comportano movimento senza temere che il vento interferisca.