Sanremo 2023, Amadeus non può fare a meno di lui: tornerà il comico più amato d'Italia

Il direttore artistico del Festival di Sanremo non rinuncia alla comicità sul palco: ritorna all'Ariston un ospite dello scorso anno.

C'è grande attesa per gli ospiti del Festival di Sanremo che saliranno sul palcoscenico dell'Ariston. Non è un mistero che sul fronte dei cantanti Amadeus abbia deciso di invitare i super ospiti italiani a partecipare tra i big in gara. Vedremo dunque sul palco, Giorgia, Mengoni e Ultimo insieme ai loro colleghi. In molti si aspettano dunque l'arrivo di ospiti internazionali e i primi nomi si fanno strada nel mondo dei social. La domanda più richiesta al direttore artistico è: Fiorello ci sarà?

Nessuno ha idea di cosa combinerà il conduttore di Viva Rai 2 e grande amico del direttore artistico. Oggi però spunta un'indiscrezione che vede protagonista assoluto l'attore comico più amato di sempre in Italia. Colui che riesce a conquistare il botteghino e le sale dei cinema ad ogni suo film. Scopriamo qual è il grande ritorno annunciato sul settimanale Oggi che ha già scatenato i fan sui social network.

Amadeus richiama proprio lui: la star pugliese ritornerà all'Ariston?

Stiamo ovviamente parlando di Checco Zalone che lo scorso anno è salito sul palcoscenico dell'Ariston scatenando il pubblico e come sempre anche la polemica. L'attore pugliese sarà in tour con il suo spettacolo in Italia. Il 3 e il 4 marzo tornerà all'Ariston proprio come protagonista ma sul settimanale Oggi leggiamo che tornerà a Sanremo 2023 tra le braccia di Amadeus a febbraio. Nessuna traccia dunque di Fiorello ma come sappiamo il conduttore potrebbe regalarci grandi sorprese all'ultimo momento.

Intanto il web è già scatenato per il ritorno di Zalone. La sua comicità non è da tutti e lo scorso anno le polemiche non sono mancate ma con esse anche gli ascolti. L'arrivo del comico sarebbe un asso nella manica per Amadeus che a quanto pare non ha ancora completato la rosa delle sue co-conduttrici. Chi arriverà dopo la Ferragni e Francesca Fagnani? L'Italia intera è in attesa e da questo momento parte ufficialmente la corsa al gossip sanremese.

Non resta che attendere l'inizio dello show per godere della musica e dei divertenti siparietti preparati da Amadeus. Intanto sul fronte Zalone tutto tace e come sempre ogni sorpresa verrà svelata solo all'ultimo.

