Allarme in Vaticano, fedeli truffati ai funerali di Benedetto XVI: cos'è successo in Piazza San Pietro

Oggi 5 gennaio Piazza San Pietro ospita i funerali del papa emerito Benedetto XVI: ecco cos'è successo a migliaia di fedeli truffati.

Il 31 dicembre del 2022 il papa emerito Benedetto XVI è morto tra lo sconforto dei migliaia di fedeli e dello stesso Papa Francesco. Già qualche giorno prima il papa aveva annunciato le complicazioni dello stato di salute di Benedetto e aveva chiesto preghiere per il suo predecessore. Proprio mentre i medici annunciavano la stabilità delle sue condizioni è arrivato l'annuncio della sua morte. Il mondo intero celebra il papa emerito e il suo ruolo di mediatore ma non solo.

I funerali si sono svolti questa mattina con una Piazza San Pietro gremita di fedeli, di religiosi e anche di politici. Non mancava la presenza di Giorgio Mattarella e del presidente del consiglio Giorgia Meloni. A stupire però è un annuncio del Vaticano che immediatamente ha gettato in allarme migliaia di fedeli. Molti di questi sono stati truffati, ecco per quale motivo.

Fedeli truffati ai funerali di Benedetto XVI: ecco cos'è successo in piazza San Pietro

Vendevano biglietti falsi per partecipare alla celebrazione dei funerali del papa emerito in piazza San Pietro e assicuravano un posto a sedere. Questa la truffa che si è consumata in queste ore e in cui sono cascate centinaia di persone. Il Vaticano fa sapere attraverso i suoi canali ufficiali che per partecipare ai funerali non è necessario alcun biglietto d'ingresso e che è possibile raggiungere la piazza liberamente superando ovviamente o controlli e riferendosi all'Ufficio delle Celebrazioni Liturgiche.

Dalle 9:30 dunque i fedeli hanno avuto l'opportunità di entrare in piazza per assistere ai funerali e molti di questi in possesso di un biglietto falso. I funerali non prevedevano un costo, precisa il Vaticano che ha appreso con allarme la truffa in cui sono rimasti vittima moltissime persone. Non ci sono altri comunicati ufficiali in merito ma solo una precisazione della Santa Sede che ovviamente ha messo tutti in allarme e ha svelato la truffa. Certamente nei prossimi giorni le autorità cercheranno di vederci chiaro sulla faccenda che da molti è stata considerata irrispettosa soprattutto davanti a un momento del genere.

