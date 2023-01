Meteo campania: oggi occhio a Napoli e Caserta!

Un nuovo giorno inizia per gli amici di EM, ecco l'appuntamento quotidiano con le previsioni climatiche! Che tempo farà oggi a Napoli e Caserta e non solo? Scopriamolo!

Napoli

Oggi a Napoli c'è un tempo soleggiato con il cielo terso. L'umidità è del 69%, la temperatura media è di 14.87°C, La temperature minima osservata è di 10°C e quella massima di 15,15°C. Il vento soffia a 3,05 km/h e l’indice percentuale di nuvolosità è pari al 6%. Oggi a Napoli ci sarà un meraviglioso sole, con il cielo completamente terso. L'umidità è del 69%, la temperatura media si attesta intorno al minimo di 10°C e al massimo di 15,15°C. Il vento soffia velocissimo, a 3,05 km/h e l’indice percentuale di nuvolosità è bassissimo: solo 6%. Per godere questa giornata assolata, potrete fare una passeggiata all'aria aperta per ammirare i panorami della città oppure dedicarvi ad attività sportive quali arrampicare, andare in bici o pedalare lungomare. Se decidete invece di rilassarvi, potreste trascorrere del tempo presso la spiaggia o prend

Avellino

Il clima a Avellino è nuvoloso, pochi nubi. L'umidità è al 61%. La temperatura media è 13.46°C, con una minima di 9.06°C e una massima di 13.91°C. Il vento soffia a 2.2km/h ed il cielo presenta una copertura del 14% di nuvole. In base a queste condizioni metereologiche, oggi puoi fare diverse attività all'aperto. La temperatura media è piacevole e la bassa velocità del vento rende aria fresca. Potresti fare una passeggiata nel parco, prendere un po' di sole al giardino botanico oppure goderti il panorama dal balcone di casa tua. Le nuvole presentano solo un 14% di copertura, per cui le temperature rimangono abbastanza miti. Considerando l'alta umidità del 61%, potresti anche organizzare un pic-nic o andare in bicicletta con la famiglia/gli amici!

Caserta

A Caserta il clima è sereno, con cielo completamente azzurro e la temperatura media è di 14.74°C. L'umidità raggiunge un livello del 64% mentre la temperatura minima si aggira intorno ai 7.89°C ed la massima raggiunge i 15.27°C. La velocità del vento è bassissima, pari a 2.23km/h, con una copertura nuvolosa di solo il 7%. In base a questo meteo, oggi è possibile godersi una bella giornata serena a Caserta: il cielo è completamente azzurro e la temperatura media è di 14.74°C. L'umidità si attesta al 64%, con temperature minima intorno ai 7.89°C ed massima sino a 15.27°C. La velocità del vento è molto debole, appena 2.23km/h, mentre il sole splende forte dal cielo ricoperto da un leggerissimo strato nuvoloso per soltanto l'7%.

Salerno

A Salerno oggi c'è un clima sereno, il cielo è limpido. L'umidità è del 66%. La temperatura media odierna è di 11,87° C con una minima di 3,15°C e una massima di 12,06°C. Si sta avvertendo un vento leggero a 2.17 km/h per ora con bassissime percentuali di nuvolosità (3%). A Salerno oggi è una giornata perfetta per sfruttare al massimo le temperature gradevoli e assolate! La temperatura media odierna è di 11,87°C, quindi può essere l'occasione giusta per fare una passeggiata all'aria aperta oppure godersi il sole sulla spiaggia. Tieniti pronto anche se sentirai un vento leggero, che non sarà né fastidioso né freddo. Potresti anche provare a prendere parte ad attività sportive: in bicicletta o a cavallo, dato che cielo limpido e percentuale bassissima di nuvole renderanno la tua esperienza abbastanza piacevole!

Benevento

Nella città di Benevento il clima è Attualmente nuvoloso, con poche nubi. Le temperature medie sono 13.67 gradi, le temperature minime 7.72 gradi e le temperature massime 14.08 gradi. Umidità del 64%. Venti a 3.63 km/h mentre la percentuale di nuvolosità raggiunge al massimo il 12%. In base a questo meteo, in città di Benevento è possibile fare molte attività oggi. Con una temperatura media di 13.67 gradi e una percentuale di umidità del 64%, si può godere una bella giornata all'aria aperta. Si può passeggiare in un parco, andare in bicicletta, fare un picnic al parco o esplorare i dintorni della città. Le nuvole larghissime assicurano temperature piacevoli anche nelle ore più calde della giornata, mentre la percentuale di nuvolosità massima del 12% vuol dire che non avrai problemi per godertela al meglio.

Paeestum

Il tempo oggi a Paestum è sereno. Il cielo è limpido. L'umidità è al 69%. La temperatura media è di 15.31 gradi, con un minimo di 7.21 e un massimo di 15.39 gradi; la velocità del vento è 2.01 km/h e la percentuale di nuvolosità tocca l'appena il 2%. Oggi a Paestum il tempo è sereno con un cielo limpido. L'umidità è al 69%, mentre la temperatura media è di 15,31 gradi con un minimo di 7,21 e un massimo di 15,39 gradi. La velocità del vento raggiunge 2,01 km/h in persentuale di nuvolosità pari al 2%. Considerando queste condizioni atmosferiche ottimali si possono fare diverse attività all'aperto come passeggiate lungo le sponde del fiume o lungo la costa, percorsi ciclabili all’aria aperta, visita a luoghi archeologici e monumentali situati nell’area.