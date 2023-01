Cristiano Ronaldo e Giorgina Rodriguez in crisi: tutta colpa di una famosa giornalista

Il trasferimento di Cristiano Ronaldo all' Al-Nass nasconde una crisi di coppia: ecco cosa sta succedendo tra Ronaldo e Giorgina.

Fino a qualche giorni fa il mondo dei social scopriva il sorprendente regalo di Natale che Giorgina Rodriguez ha donato alla sua metà. La relazione con Cristiano Ronaldo con l'influencer dura ormai da anni e i due hanno costruito una famiglia unita e ricchissima insieme. Tra ville mozzafiato e elicotteri la coppia continua a mostrare il proprio successo sui social network ma a quanto pare non è tutto oro quello che luccica. Sembrerebbe infatti che tra i due innamorati non vada tutto a gonfie vele come rivelano gli ultimissimi gossip.

Solo pochi giorni fa Ronaldo rendeva pubblica un'offerta di lavoro come domestico nella sua villa con uno stipendio di circa 6mila euro al mese. Come se non bastasse il calciatore portoghese, dopo i Mondiali in Qatar, ha concluso la trattativa per il suo trasferimento in Arabia Saudita al Al-Nass. Sembra proprio che la presentazione nel nuovo club abbia acceso i riflettori sulla sua crisi con Giorgina. Ecco cos'è successo al calciatore, c'è aria di triangolo in vista?

Cristiano Ronaldo e Giorgina: cos'è successo alla presentazione dell' Al-Nass

Come rivela su Instagram la pagina The Pipol Gossip tra Ronaldo e la sua Giorgina ci sarebbe aria di crisi. I due non sono ancora sposati ufficialmente ma condividono da anni una famiglia solida e piena d'amore, almeno questo è quanto cercano di far apparire sui social network. In particolare c'è un momento che pare abbia infastidito moltissimo l'influencer e che riguarda la presentazione nel nuovo club.

Ronaldo ha sorriso tutto il tempo a una giornalista molto famosa lanciando sguardi particolarmente accattivanti. Si tratta di Fatma Fahad, giornalista celebre della televisione saudita. I gossip affermano che Giorgina non abbia preso benissimo l'atteggiamento del compagno e che questo abbia fatto luce su una crisi che dura da diversi mesi. Sarà solo una voce di corridoio o c'è del vero? Come sempre le notizie sulla coppia trapelano con difficoltà ma chissà se arriverà una dichiarazione da parte dei due. Come andrà a finire? Tutto potrebbe succedere, la coppia spegnerà i gossip celebrando le nozze? Lo scopriremo molto presto.

