Sister Act, quella volta che Rosario Fiorello è diventato in Suor Maria Claretta: il Video è esilarante

La versione italiana di Sister Act vede protagonista Rosario Fiorello: il mattatore veste i panni della suora più amata del cinema mondiale.

Ieri sera Rai Tre ha trasmesso uno dei capolavori del cinema in musica che ha catturato sin dal suo debutto l'attenzione del pubblico. Sister Act resterà per sempre nella memoria di chi ama il cinema e questa sera andrà in onda sulla stessa rete la seconda edizione della pellicola. Con uno share che supera il 10% il film ha raggiunto nella prima serata di ieri anche Canale 5. La trama è stata trasformata in questi anni in musical e spettacoli di diverso genere anche in Italia ma recentemente è spuntata una versione davvero esilarante.

A interpretate la famosissima Suor Maria Claretta è Rosario Fiorello in tutta la sua versatilità. Il conduttore è alla guida di Viva Rai 2, format mattutino che passa in rassegna le notizie della giornata e che soprattutto ospita molti volti dello spettacolo italiano. A rendere però il programma accattivante sono anche le trasformazioni di Fiorello che come sempre segue il trend in questo caso anticipandolo di qualche settimana. Solo pochi giorni fa infatti il conduttore ha regalato la sua personale interpretazione di Sister Act prima ancora del suo successo in prima serata. Scopriamo come è andata.

Rosario Fiorello e la versione all'italiana di Sister Act: il video che ha anticipato il trend

In attesa di Sister Act 2, trasmesso questa sera su Rai Tre, possiamo goderci l'ultima esibizione di Rosario Fiorello durante lo show di Viva Rai 2. Su Twitter è esplosa la sua versione di Mercoledì, celebre serie firmata da Burton su Netflix. Il mattatore siciliano però aveva già annusato nell'aria il successo televisivo della pellicola musicale ed è per questo che ha regalato al suo pubblico un'interpretazione davvero indimenticabile.

Lo vediamo insieme a Fabrizio Biggio, spalla destra del programma che insieme a Fiore regala siparietti divertenti ogni mattina. Il video è ritornato all'attenzione del pubblico proprio dopo la trasmissione del film originale che è capace di regalare grandi emozioni a distanza di moltissimi anni dalla sua prima trasmissione al cinema. Cosa dobbiamo aspettarci questa sera? Sister Act 2, nonostante il successo minore del primo film, regalerà le stesse emozioni della prima serata ovviamente insieme all'iconica Suor Maria Cleretta. Non resta che sintonizzarsi su Rai Tre e magari attendere il bis di Rosario Fiorello che come sempre potrebbe sorprenderci.

