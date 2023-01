Sanremo 2023, Amadeus ha scelto la terza co-conduttrice? È la campionessa più amata del momento

Il direttore artistico del Festival di Sanremo ha scelto la terza conduttrice? Ecco chi è la sportiva attesa sul palco dell'Ariston.

"Una ragazza molto brava che non sta ferma un attimo" è questo l'indizio di Amadeus che ha suscitato grande curiosità nel pubblico dell'Ariston. A luglio è arrivato l'annuncio di Chiara Ferragni come co-conduttrice della prima e della quinta serata del Festival. Sarà dunque l'imprenditrice a inaugurare e chiudere Sanremo 2023 insieme al secondo co-conduttore. Ci sarà infatti Gianni Morandi al fianco di Amadeus, il cantante è già apparso come spalla del direttore artistico a Sanremo Giovani dimostrando come sempre grande versatilità.

In occasione di una puntata di Viva Rai 2 con Rosario Fiorello, Amadeus ha annunciato anche un'altra co-conduttrice. Lei è Francesca Fagnani direttamente da Belve e dal grande successo di Rai Due. Insomma il cast comincia a prendere forma ma chi sarà la terza donna che arriverà sul palco dell'Ariston? Dopo il no di Silvia Toffanin al conduttore dei Soliti Ignoti si punta tutto su un nome che nessuno avrebbe mai immaginato.

Una campionessa olimpica sul palco dell'Ariston: ecco l'indiscrezione sul nome scelto da Amadeus

Il fantastico mondo di Twitter è già impazzito all'anticipazione del Messaggero che ipotizza l'arrivo di Sofia Goggia sul palco dell'Ariston. In data 8 febbraio la campionessa dovrà gareggiare nel Super Gigante ed è per questo che potrebbe arrivare da Amadeus il 9 o il 10 febbraio. Tutto fa pensare che sia lei la scelta del conduttore e in molti attendono solo l'annuncio al Tg1.

Co-conduttrici di #Sanremo2023.

Secondo @ilmessaggeroit, la "ragazza molto brava che non sta ferma un attimo" è Sofia Goggia.

L'8 febbraio gareggerà nel Super Gigante: quella sera sul palco ci sarà Francesca Fagnani, quindi Sofia Goggia dovrebbe arrivare a Sanremo il 9 o il 10. pic.twitter.com/pjxj3FWKqp — Cinguetterai  (@Cinguetterai) January 4, 2023

Perchè non abbiamo notizie del cast? A differenza degli altri anni sembra che il direttore artistico si stia prendendo più tempo per pensare alle co-conduttrici. Lo scorso anno il cast era ricco di donne e rivelazioni del mondo del cinema e dello spettacolo. Questa volta lo sport non può mancare e Sofia sembra proprio la candidata giusta al palcoscenico più amato dagli italiani. La Goggia si è dimostrata in questi anni una grande sportiva ma la sua personalità la renderebbe una spalla perfetta per la conduzione di una delle cinque serate.

Si ipotizza che l'annuncio tardi ad arrivare perché per l'ultima apparizione al Tg 1 Amadeus ha intenzione di annunciare il cast completo che a quanto pare sta facendo penare il conduttore. Sarà la campionessa olimpica a spuntarla ancora una volta? Staremo a vedere.

