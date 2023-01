Meteo campania: oggi occhio a Caserta!

Ciao a tutti i lettori Campani di EM, ecco l'appuntamento quotidiano con le previsioni climatiche! Curiosi di scoprire qual è il tempo oggi a Caserta e non solo? Inziamo subito!

Napoli

Nella città di Napoli il clima è nuvoloso, con nubi rotte. L'umidità è del 60%, la temperatura media è 15.19°C, con un minimo di 11.26°C e un massimo di 15.94°C. La velocità del vento è 2.3 km/h ed il cielo sarà per l'80% nuvoloso. In base al meteo nella città di Napoli oggi il clima sarà nuvoloso e un po' umido, con temperature medie intorno ai 15.19°C. La velocità del vento sarà bassa, pari a 2.3 km/h, e circa l'80% del cielo sarà coperto da nubi. Perciò oggi si può pianificare di fare una passeggiata in zone all’aperto, oppure godere della compagnia dei propri cari prendendo un caffè al bar, purché vengano sempre rispettate le disposizioni anti-CoronaVirus vigenti in zona.

Avellino

Il clima per Avellino è di tipo nuvoloso, le nubi sono 'rotti' e l'umidità è del 60%. La temperatura media è di 13.98°C, con una minima di 6.96°C ed una massima di 14.61°C. Il vento è con una velocità leggera intorno ai 1km/h ed il cielo è coperto al 81%. In base a questo meteo di Avellino, oggi è il giorno perfetto per uscire ed esplorare la tua città! Le temperature non sono troppo rigide e l'umidità è abbastanza bassa da rendere l'ambiente piacevole. Sfrutta la leggera brezza e goditi una passeggiata nella natura circostante, visitando qualche parco locale o facendo un po' di fotografia in piazze animose della città!

Caserta

La città di Caserta oggi è caratterizzata da un clima con nubi e cielo coperto. L'umidità è del 59%, la temperatura media è 15,49°C, con un minimo di 9,43°C ad un massimo di 16.34°C. La velocità del vento si attesta intorno a 1.51km/h e la percentuale di nuvolosità si attesta intorno all'88%. In base a questo meteo, oggi a Caserta puoi fare diversi tipi di attività all'aperto, come passeggiate in centro città, uscite nella campagna intorno alla città e gite fuori porta. L'umidità non sembra essere troppo alta per svolgere competizioni sportive e il clima è abbastanza confortevole per le escursioni anche con bambini. Prendere un cappello e una giacchetta se si vuol stare all'aria aperta è buona norma poiché la velocità del vento è bassa ma tuttavia presente.

Salerno

Il clima per la città di Salerno è tendenzialmente nuvoloso. Le nubi coprono il cielo con una percentuale del 91%. La temperatura media oggi è 12.39°C, con un minimo di 4.26°C ed un massimo di 12.92°C. L'umidità dell'aria è pari al 64%, mentre la velocità del vento ha raggiunto i 2.06 km/h circa. Considerando le condizioni meteo, oggi a Salerno si possono fare attività all'aperto come passeggiate al parco, escursioni e un picnic. Se volete rilassarvi potete anche prendere il sole in giardino. Assicuratevi solo di indossare abiti comodi ed adeguati alle condizioni climatiche.

Benevento

Il clima a Benevento è Nubi Spezzate. L'umidità è del 62%, con una temperatura media di 14.27°C, una temperatura minima di 8.43°C e una massima di 14.86°C. Il vento soffia ad una velocità di 1.92km/h ed il cielo è coperto per l'83%. Con questo meteo, oggi potrai usufruire del buon clima a Benevento. Le nubi spezzate ed il cielo coperto per l'83% promettono una temperatura media di 14.27°C con pioggia moderata e brezze leggere. Sarà un giorno ideale per una passeggiata all'aperto da godere con la famiglia o gli amici, oppure anche in solitario se prediligi maggiormente un momento di relax. Se ami lo sport, inoltre, queste condizioni meteorologiche saranno l'ideale per fare jogging o un giro in bicicletta.

Paeestum

Il clima a Paestum è di nuvole rotte con un'umidità al 63%. La temperatura media è di 15.87°C, la temperatura minima 8.32°C e la temperatura massima 16.05°C. La velocità del vento è dell'1,95 km/h con un 84% di nuvolosità. In base a questo meteo, potresti trascorrere una giornata all'aria aperta a Paestum. La temperatura è abbastanza mite e non troppo fredda. L'umidità sarà piacevole ed il vento leggero. Potrai fare una passeggiata sulla spiaggia o passeggiare in città godendo la presenza di nuvole sparse nel cielo.