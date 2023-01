Van Gogh the Immersive Experience ritorna a Napoli: il biglietto costa pochissimo

I quadri di Van Gogh ritornano a Napoli e questa volta lo spettacolo durerà per molto tempo: ecco quanto costa il biglietto per l'esperienza immersiva più amata di sempre.

Una delle esperienze immersive più belle al mondo è quella dedicata ai grandi pittori della storia dell'arte. Da Klimt a Monet, passando per Vincent Van Gogh, la storia dell'arte diventa realtà grazie alla tecnologia più avanzata di sempre. Trasformare le mura di un palazzo o di una chiesa nella tela di grandi artisti è un'esperienza d'altri tempi che regala un'emozione unica. Questo genere di mostra cattura l'attenzione anche dei più scettici o dei puristi dell'arte.

Non manca anche un'esperienza virtuale che trasporta i viaggiatori in una dimensione completamente diversa. Grazie ai famosi occhiali è possibile immergersi completamente nei quadri e nel caso dei grandi artisti come quelli citati si tratta di un viaggio davvero unico. L'esplosione di colori non manca e il gioco di luci aiuta a mettere in moto tutti e cinque i sensi. Anche la musica di sottofondo è a tema per rendere questo momento davvero incredibile. Quanto costa tutto questo? La mostra immersiva è ritornata a Napoli e il biglietto costa davvero pochissimo.

Van Gogh a Napoli: quanto costa il biglietto? La cifra è alla portata di tutti

La mostra multimediale quest'anno festeggia i 170 anni dell'arte di Vincent Van Gogh e per farlo non poteva mancare l'arrivo nella città partenopea dell'esperienza immersiva. Sarà possibile partecipare alla mostra dal dal 2 gennaio al 30 aprile, un periodo molto lungo che permetterà ai visitatori di godere anche delle bellezze della città.

La Van Gogh the Immersive Experience è in realtà ritornata a Napoli dopo un periodo di stop e questa volta sarà alla Chiesa di San Potito. Si tratta di un edificio da poco restaurato che risale al Seicento. A rendere quest'esperienza ancora più accattivante è però anche il prezzo. Per partecipare alla mostra multimediale il biglietto intero costa 12 euro a persona. C'è poi l'opzione del biglietto Vip che regala la priorità nella fila e soprattutto un poster della Notte Stellata, celebre opera dell'artista. In questo caso il costo è di 14 euro a biglietto.

Studenti, appassionati, pensionati e turisti potranno godere con pochi euro di uno spettacolo davvero unico. Gli orari di apertura vanno dalle 10:00 alle 20:00 con l'ultimo ingresso alle ore 19:00. La mostra è adatta a qualsiasi età e i bambini sotto i 3 anni entrano gratuitamente. Il mercoledì è giorno di chiusura e per acquistare i biglietti è necessario recarsi sul sito dell'expo. Insomma si tratta di un'occasione da non perdere per vivere 60 minuti al di fuori della realtà.

