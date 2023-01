Il Re Leone, le voci di Simba e Nala sono di due cantanti famosissimi: Guarda il Video

Di chi sono le voci di Simba e Lala nel Re Leone? Ecco il video che ha lasciato tutti a bocca aperta, ascoltate attentamente!

Ieri sera su Rai Uno Il Re Leone ha incantato grandi e piccoli con una delle storie più belle della Disney. Simba è tra i personaggi più amati di sempre nel mondo dell'animazione e la morte di Mufasa continua ad essere uno dei momenti più tristi della nostra infanzia. Immediatamente la curiosità si è accesa intorno al film che nel 2019 è stato riproposto in chiave moderna dalla Disney. La storia ovviamente è rimasta esattamente la stessa così come i personaggi e le loro battute. La musica si unisce ai capolavori Disney creando una vera e propria magia e in questo casi i doppiatori del film sono due dei cantanti italiani più amati di sempre.

Mentre guardiamo i film Disney ci chiediamo spesso chi si nasconde dietro le voci. Se la settimana scorsa Serena Autieri e Serena Rossi ci hanno stregato con gli acuti in Frozen 2 questa volta il Re Leone regala una sorpresa davvero unica. Guardate questo video e provate a indovinare se riconoscete chi si nasconde dietro Simba e Lala durante questo duetto magico.

Simba e Lala doppiati da due star della musica: il Video svela tutto

L'amore è nell'aria stasera è una delle canzoni più amate del Re Leone insieme al Cerchio della Vita e all'inimitabile Hakuna Matata cantata da Pumba e Timon. Ieri sera a stregare tutti davati alla tv ci hanno pensato Marco Mengoni e Elisa, voci portanti del film che hanno doppiato anche le parti dialogate.

Riconoscere durante il parlato chi si nasconde dietro i personaggi dei cartoni animati non è semplicissimo ma in occasione di questo duetto la voce meravigliosa dei due artisti è spuntata emozionando tutti. Elisa è Nala, amica e futura regina del branco che aiuta Simba a ritrovare se stesso dopo la morte del padre. La coraggiosa Nala combatte contro le Iene e Scar insieme alle leonesse, se non fosse per lei Simba non tornerebbe mai a casa.

Mengoni è invece la voce del protagonista da adulto e in questo brano si riconosce il tocco musicale del cantautore romano. Oltre a riempire gli stadi Marco è riuscito a emozionare tutti con il suo personaggio che prenderà il suo posto come re. Non mancano nel cast del film Edoardo Leo e Stefano Fresi a completare una pellicola davvero unica.

