Qual è il video più visto in rete nel 2022? Il web premia proprio lui, altro che infuencer

Il 2022 si è ormai concluso ma qual è il video più visto dell'anno? Nessuno lo avrebbe mai immaginato!

Sono tantissimi i contenuti che ogni giorno vengono pubblicati in rete e che ricevono milioni di interazioni al minuto. Nella maggior parte dei casi i protagonisti sono gli influencer, vere e proprie star del web che condividono estratti della propria vita quotidiana e non solo. I social network rappresentano una realtà di cui tutti dobbiamo tener conto ma sorprende la classifica del video più cliccato del 2022 che con i social non ha nulla a che fare.

Oggi anche gli estratti delle serie tv o dei programmi televisivi sono disponibili sui social. Qualsiasi programma infatti possiede un account dove divulga i video salienti della prima serata o scene iconiche di film e fiction. Scopriamo qual è il video più cliccato nel 2022, in molti immaginerebbero un contenuto musicale o comico ma la star questa volta è proprio lui.

Il video più visto del 2022 in Italia: a trionfare è proprio lui

Sono 4,6 milioni le visualizzazioni che Federico Martelli ha collezionato con la sua "Bello bello" sul palcoscenico di Italia's Got Talent. È questo il video più visto del 2022 che ha stravolto tutti. Nessun influencer riesce a competere con l'esibizione del giovane cantante che si è presentato in scena con un look decisamente sopra le righe.

I primissimi a restare senza parole furono i giudici del Talent ma in pochissime ore il video è diventato virale. Allora ecco che la hit è diventata realtà e si è diffusa ovunque. La maggior parte degli italiani ha visto il video almeno una volta o ha cominciato ad ascoltare la sua esibizione ripetutamente. Il secondo posto è invece di un soldato russo che a pochi giorni dalla guerra si arrende e viene accolto dal popolo ucraino. Una scena che resterà per sempre iconica e simbolo di questa guerra voluta fortemente dai potenti e non dal popolo che oggi continua a farne le spese.

Al terzo posto c'è un video di Muschio Selvaggio, podcast condotto da Fedez con ospiti Chiellini e Bonucci appena atterrati dagli Europei dove hanno strappato la vittoria all'Inghilterra. Cosa ci riserverà il 2023? Staremo a vedere.

