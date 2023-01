Che tempo fa oggi a Caserta e Benevento? La parola agli esperti

Cari lettori della Campania, ecco l'appuntamento quotidiano con le previsioni climatiche! Quali saranno le vicende metereologiche di oggi a - e non solo a -Caserta e Benevento? Vediamolo insieme!

Napoli

A Napoli oggi c'è un clima sereno, con cielo limpido. L'umidità è al 70%, la temperatura media è di 15.89 °C, con temperatura minima a 11.41 °C e temperature massima a 16.34 °C. La velocità del vento è debole, intorno a 1.37 km/h, e la percentuale di nuvolosità è del 4%. Con queste condizioni potete godervi attività all'aperto come passeggiate sulla spiaggia o lungo il porticciolo; oppure dedicatevi alle visite turistiche o gite fuori porta in campagna o salite sui monti!

Avellino

Avellino ha un clima ideale oggi. Il cielo è sereno, con una bassa percentuale di nuvolosità(4%). L'umidità è al 59%. La temperatura media si aggira attorno ai 15.22°C, con la temperatura massima che raggiunge i 16°C edaria minima a 7.92°C. La velocità del vento è nominale, 1.02km/h. Si potrebbe programmare di andare in bicicletta in campagna, fare un pic-nic al parco oppure semplicemente passeggiate tra i vicoli della città ammirando le bellezze architettoniche che

Caserta

Oggi a Caserta il clima è sereno con un cielo limpido. L'umidità è del 67%. La temperatura media oggi è 16,22°C, con la minima di 9,1°C ed una massima di 17°C. La velocità del vento ora è di 1,53 km/h e le nuvole sono al 4%. Oggi a Caserta è un bel giorno per uscire e godersi l'aria fresca. La temperatura è piacevole ed il cielo è limpido. Puoi prendere una bicicletta e fare un giro nella zona, o optare per una passeggiata rilassante lungo i sentieri del parco. Un picnic nella natura circostante potrebbe anche essere un modo piacevole di trascorrere la giornata all'aperto!

Salerno

Oggi a Salerno c'è un clima assolato con un cielo limpido. L'umidità è al 56%. La temperatura media è di 13,89°C, con una temperatura minima di 5,37°C e massima di 13,94°C. La velocità del vento è di 2.01 km/h e l'1% del cielo è coperto da nuvole. Si può andare in spiaggia o fare un picnic all'aperto con famigliari o amici per godersi il sole primaverile, oppure passeggiare in centro godendosi i colori della natura in rinascita

Benevento

Cielo sereno e temperature miti per questa giornata a Benevento. Il clima è chiaro, con circa una percentuale di nuvolosità del 4%. L'umidità media si attesta intorno al 65%. La temperatura media è 15.25°C, mentre la temperatura minima registrata è 9.81°C e quella massima 16.1°C. La velocità del vento rilevata è pari a 1.57 km/h. Quindi è l'ideale per trascorrere una giornata all'aperto in famiglia o con gli amici: potete fare lunghe passeggiate, praticare sport all'esterno come ciclismo o andare in bicicletta, andare al parco o anche fare picnic nella nature circostante!

Paeestum

In base al meteo, oggi puoi goderti la luce del sole e dedicarti ad attività all'aperto come andare in bicicletta, fare una camminata in riva al mare o fare picnic con parenti e amici. Puoi anche prendere il sole per rinfrescare la tua giornata!