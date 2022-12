Quali sono i programmi tv più visti del 2022? La classifica vi stupirà

Alla fine di quest'anno ci chiediamo quali sono i programmi tv più visti del 2022? Ecco la classifica che ha stravolto tutti.

La televisione generalista propone ogni anno una varietà di programmi capaci di accontentare proprio tutti. Nonostante l'avvento improvviso delle piattaforme digitali i palinsesti televisivi continuano a resistere come dimostrano i dati di ascolto. A dominare sono come sempre le fiction e i programmi di intrattenimento, più dura è invece la vita di format giornalistici o programmi di approfondimento che non siano politici. Scopriamo la classifica ufficiale dei programmi più visti in tv e anche di quelli in streaming, ecco tutti i dati.

Come sempre ci sono i colossi Mediaset e Rai che continuano a dominare registrando in molti casi ascolti da record. La guerra agli ascolti è come sempre super accesa durante tutto l'anno ma chi l'avrà spuntata? I dati del 2022 vedono protagonisti i programmi più amati della tv e tra successi e batoste i conduttori fanno i conti con la realtà. Scopriamo quali sono i programmi più visti in tv e quelli più visti in streaming grazie alle piattaforme delle reti televisive.

La classifica del programmi tv più visti del 2022: c'è chi vince e chi perde

Sveliamo subito il primissimo posto della classifica che spetta al Festival di Sanremo 2022 condotto da Amadeus, l'evento ha registrato 11,3 milioni di spettatori confermandosi in testa. Seguono due fiction molto seguite su Rai Uno, la prima è La Sposa con protagonista Serena Rossi e la seconda è Doc nelle tue mani. Quest'ultima è attesissima tra il 2023 e il 2024 per la terza stagione con Luca Argentero.

Al quarto posto troviamo l'Eurovision Song Contest seguitissimo anche quest'anno in diretta da Torino. Più in giù nella classifica c'è finalmente un programma Mediaset che vede ancora una volta trionfare la regina della rete. Stiamo ovviamente parlando di Maria De Filippi con C'è Posta per te con 5,2 milioni di telespettatori.

Se ci spostiamo sul versante dello streaming troviamo al primo posto al primo posto Amici di Maria De Filippi seguito da Uomini e Donne. In questo settore la Mediaset sembra avere la meglio ma è subito seguita dal Paradiso delle Signore in onda tutti i pomeriggi su Rai Uno. Non manca la serie tv (spostata poi anche su Netflix) Mare Fuori e ancora Doc nelle tue mani. Seguono le Iene in onda su Italia Uno e in ultimo Don Matteo con l'esordio sul piccolo schermo di Raoul Bova.

