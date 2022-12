Qual è la città più visitata in Europa nel 2022? La classifica vede protagoniste 4 mete italiane

Il 2022 si è ufficialmente concluso ma qual è la città europea più visitata dell'anno? Ecco la classifica, spiccano tre perle tutte italiane.

L'Europa è ricca di città meravigliose da visitare e esplorare in ogni angolo ma qual è quella preferita dai turisti nel 2022? Ogni anno la guerra tra le capitali e non dell'Europa si fa sempre più dura considerando che tutte sono mete semplicemente meravigliose. Un punto a favore per il continente europeo è quello dei tantissimi luoghi storici capaci di brillare anche lontani dal centro città. Dall'Italia alla Spagna passando per il resto dei Pesi europei ci imbattiamo in mete che sono vere e proprie perle da scoprire.

Oggi i voli per raggiungere le città europee più famose sono spesso low cost e soprattutto presenti in vari giorni e orari. È molto semplice infatti organizzare viaggi di piacere in giro per il continente anche a prezzi molto bassi con offerte sui voli e sugli alloggi. Ma qual è la città più visitata in assoluto? Scopriamo finalmente la classifica ma soprattutto quali sono le mete italiane che spiccano tra tutte.

La città europea più visitata del 2022: i risultati vi stupiranno

Sveliamo subito il primo posto che vede protagonista la città di Londra con tutte le tradizioni della corona inglese e un fascino decisamente senza paragoni. La sede della Royal Family continua ad attirare i turisti da tutto il mondo e si conferma al primo posto seguita dalla Capitale francese. È Parigi infatti la seconda città più visitata in Europa mentre al terzo posto troviamo Istanbul. La prima città italiana ad apparire in classifica è Roma con le sue bellezze e tutto il fascino della capitale.

A gran sorpresa però arrivano anche altre tre città pronte a scalare la classifica che si confermato tra le italiane più visitate. Dopo Roma troviamo subito Milano con il suo Castello Sforzesco e la bellezza dei Navigli. La capitale della moda italiana è sempre più attrattiva per i turisti che scelgono di visitarla. Segue poi Venezia, città caratteristica e sempre più amata per i canali e l'iconico giro in gondola.

L'ultima perla italiana ad apparire in classifica è invece Firenze con le sue bellezze rinascimentali e ricca di storia. Qui giacciono le più belle opere artistiche del Paese tra dipinti e sculture, insomma è impossibile resistere. In tutte le città citate a fare da padrone è anche la bontà del cibo che in ogni regione rispetta le tradizioni della magnifica cucina italiana.

LEGGI ANCHE>>>Natale 2022, il decotto che ti aiuterà a digerire dopo le feste: "Pronto in soli 30 secondi"