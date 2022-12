Previsioni di oggi a Benevento: come vestirsi per non farsi trovare impreparati

Appassionati lettori di Eccellenze Meridionali: benvenuti!, ecco l'appuntamento quotidiano con le previsioni del tempo in campania! Che tempo farà oggi a Benevento e non solo? Scopriamolo!

Napoli

Il clima per la città di Napoli è nuvoloso. Le nubi coprono il cielo e l'umidità è del 73%. La temperatura media è di 15,35 °C, con una minima prevista di 12,17 °C e una massima di 16,01 °C. La velocità del vento è di 4,33 km/h ed il grado di nuvolosità è dell'85%. Se il meteo è nuvoloso come indicato, la cosa migliore da fare oggi a Napoli è organizzare dei programmi da fare all'interno, che possano essere adatti alle temperature più basse rispetto alla media. Potreste vedere un film nel cinema locale, prendere parte alcune attività in casa e godervi del tempo libero con la famiglia. Se desiderate uscire, si consiglia di portare gli abiti più adeguati con un cappotto o qualcosa di pesante per proteggere dal vento umido.

Avellino

Il clima a Avellino è nuvoloso con delle nubi sparse. L'umidità registrata è del 68%. La temperatura media è di 13,73°C, con una temperatura minima di 9.16°C e una temperatura massima di 14.04°C. La velocità del vento è alta, 2.51km/h, mentre Il tasso di nuvolosità mostra un livello pari al 45%. In base a questo meteo, oggi potresti fare alcune attività outdoor come una passeggiata, andare in bicicletta o prendere una rilassante gita all'aperto. Tuttavia, considerando le nubi sparse e la velocità del vento abbastanza alta, sarebbe meglio portare con te qualche capo di abbigliamento pesante e non dimenticare l'ombrello!

Caserta

Il tempo a Caserta è di coperto. Ci sono nubi basse che occupano il cielo per l'91%. La temperatura media è di 14,68°C con una minima di 10,69°C e una massima di 14,88°C. L'umidità è del 74% ed il vento soffia a 1.38km/h. In base al meteo a Caserta, oggi il tempo è coperto, con nubi basse che offuscano il cielo per l'91%, una temperatura media di 14,68°C con minima e massima rispettivamente di 10,69°C e 14,88°C. L'umidità è del 74% ed il vento soffia a 1.38km/h.Oggi si possono fare tante attività all’aperto come andare in bici o camminare all’aria aperta poiché la temperatura è abbastanza moderata da non sentire freddo; oppure si può godere del comfort di casa propria organizzando giochi in famiglia tra divertimento e sana competizione. Se preferite stare fuori potreste anche dedicarvi ad un'attività creat

Salerno

A Salerno in questo momento c'è un clima di nuvolosità sparse. L'umidità è al 58%. La temperatura media è di 12,61°C e la temperatura minima è 4,82°C. La temperatura massima è di 12,86°C e la velocità del vento è 1,98 km/h. La percentuale di nuvolosità attualmente presente è del 41%. Con questo meteo a Salerno, puoi fare molte cose oggi. Potresti andare a visitare un parco o goderti una lunga passeggiata all'aperto con la temperatura mite e l'umidità relativamente bassa. Se ami gli sport all'aria aperta, dato che il vento è calmo ma costante, potrai partecipare ad attività come lo yoga o ginnastiche dolci in spazi aperti. E se non riesci a resistere alle nuvole sparse e vuoi qualcosa di più avventuroso, potresti noleggiate un kayak per esplorare la baia di Salerno.

Benevento

A Benevento,il clima è nuvoloso con nuvole sparse intorno. L'umidità si attesta al 72%. La temperatura media è di 14.04°C, con un minimo di 8.35°C e un massimo di 14.22°C. Il vento soffia a 4,29km/h e copre il cielo all'incirca per il 36%. In base al meteo di Benevento, oggi il clima sarà nuvoloso con nuvole disperse intorno. L'umidità si attesterà al 72%. La temperatura media sarà di 14,04°C, con un minimo di 8,35°C e un massimo di 14,22°C. Il vento soffierà a 4,29km/h ed avrà la copertura del cielo pari circa al 36%. Con queste condizioni indicate dal meteo è possibile organizzare diverse attività all'aperto come ad esempio passeggiate in campagna o ai parchi della zona, praticare sport come jogging oppure escursioni in mountain bike per sentire il contatto con la natura pur essendo circondati da un clima nuvoloso.

Paeestum

Nella città di Paestum il clima è nubi sparse. L'umidità è del 59%, la temperatura media è 16.12°C con una temperatura minima di 8.88°C mentre la temperatura massima composta da 16.29°C e la velocità del vento è di 2.51km/h, ed infine la percentuale di nuvolosità è del 47%. In base a questo meteo, oggi puoi fare diverse cose interessanti! Il tempo è perfetto per una passeggiata rilassante attraverso la città di Paestum. L'umidità bassa e le temperature miti rendono l'atmosfera ideale per rilassarsi mentre si ammirano le bellezze della città. Dato che la velocità del vento è moderata, anche gli sport all’aperto come il camminare sono consigliati; in più, la copertura nuvolosa del 47% offre protezione dai raggi solari troppo forti.