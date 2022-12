Gf Vip7, Sarah Altobello arrabbiatissima con Attilio Romita: "Sei una delusione!"

Nuovo scontro tra Sarah Altobello e Attilio Romita: questa volta non è per Mimma ma per un'altra gieffina.

Sarah Altobello non ha mai nascosto, dal suo ingresso, di provare una certa attrazione per gli uomini 'over'. Ovviamente tra tutti i bei manzi presenti nella casa del Grande Fratello Vip, è stato il fascino di Attilio Romita, ex volto del Tg a stuzzicarla. Sarah si è avvicinata in maniera amicale ma la loro sintonia si è poi trasformata, o almeno così sembrava, in interesse da parte anche di Attilio che a casa aveva la sua Mimma ad attenderlo. Il rapporto tra i due è diventato sempre più confidenziale tanto che la compagna ha mandato una lettera amara ad Attilio che ha subito fatto retromarcia.

I ripensamenti, dopo le parole di Mimma, ci sono stati anche da parte di Sarah che non aveva nessuna intenzione di mettere in difficoltà un amico ma Attilio ha commesso un errore clamoroso. Durante un confessionale ha dichiarato che Sarah è una donna troppo 'frufru' per esser portata a cena con i suoi amici. Una frase che ha profondamente colpito la Altobello che si è sentita mortificata per la frivola considerazione del suo amico. Dichiarazione che ha messo Attilio in estrema difficoltà anche con il pubblico e i coinquilini che hanno preso tutti le difese di Sarah. La donna però, che crede nel perdono, ha sentito le scuse di Attilio vere e sincere e ha deciso di perdonarlo. Dopo la puntata di lunedì arriva però l'ennesima delusione per l'Altobello.

Sarah Altobello nuovamente delusa da Attilio Romita: in lacrime nel confessionale

Nella puntata di Santo Stefano, Alfonso ha mandato in onda un filmato che ha particolarmente scosso Sarah. Durante le feste natalizie Luca Onestini ha informato Sarah che Nikita aveva lasciato intendere che la donna era un'arrivista. Parole che in settimana hanno scosso particolarmente Sarah che ha cercato il confronto soprattutto per cercare di capire in base a cosa la gieffina sostenesse che fosse una ragazza di facili costumi. Una puntata che ha nuovamente turbato Sarah ma la delusione è arrivata sempre a causa di Attilio Romita.

La donna dice di esserci rimasta molto male nel vedere che il volto del tg ha preso le difese di Nikita. Dopo averlo perdonato per quella sua espressione si aspettava che prendesse le sue difese ma Attilio prima di raggiungere Sarah ha dato un bacio sulla guancia a Nikita. Attilio dichiara che l'ha fatto perché anche lui si è trovato nella situazione di Nikita: attaccato e denigrato da tutti e visto che quando si trovava al suo posto la donna lo ha sostenuto, si è sentito di fare lo stesso. Un gesto che delude moltissimo Sarah e che fa mettere in dubbio la sincerità di quelle famosissime scuse.

