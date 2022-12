Sanremo 2023, Amadeus riceve un due di picche clamoroso da Mediaset: "Non verrò all'Ariston"

Il Festival di Sanremo è alle porte e Amadeus è alla ricerca delle nuove co-conduttrici: il comunicato ufficiale di Mediaset rivela chi ha rifiutato il suo invito.

Nessuno lo avrebbe mai immaginato eppure il direttore artistico del Festival di Sanremo ha ricevuto un due di picche proprio su un piatto d'argento. Amadeus condurrà per la quarta volta il Festival di Sanremo accompagnato da Gianni Morandi, Chiara Ferragni e Francesca Fagnani. Al momento sono solo tre i nomi presenti nella lista dei co-conduttori e co-conduttrici pronti a salire sul palco dell'Ariston. In molti si chiedono che fine abbiano fatto gli altri, a svelare tutta la verità è proprio Mediaset.

Cominciamo subito a chiarire che da sempre Mediaset ha concesso la partecipazioni di conduttori legati alla propria azienda all'evento Rai più famoso di sempre. In passato abbiamo visto salire sul palcoscenico anche Maria De Filippi e altre personalità famosissime su Canale 5. Questa volta però pare che la decisione sia dell'interessata, stiamo parlando di una delle conduttrici più famose di Mediaset e amatissime dal pubblico.

Da Mediaset arriva il primo 'no' a Sanremo 2023: "Lei non ha voluto"

Con la sua presenza sul palcoscenico il direttore artistico avrebbe fatto scacco matto considerando che è una delle conduttrici più amate della televisione italiana. Silvia Toffanin ha rifiutato l'invito di Amadeus per la conduzione del Festival di Sanremo, una notizia che lascia tutti a bocca aperta. Proprio l'azienda ha confermato il gossip che già si era esteso ovunque. La compagna di Piersilvio Berlusconi ha deciso di rifiutare senza alcuna costrizione da parte della sua azienda come precisato nel comunicato.

La motivazione che si legge nel comunicato Mediaset è ancora più precisa, la Toffanin ha rifiutato perché impegnata nel suo programma e perché non interessata a questo genere di prestazioni artistiche. Silvia a quanto pare non punta al grande pubblico di Sanremo ma preferisce restare nel suo amato salotto insieme ai suoi ospiti.

Dopo il due di picche da parte della conduttrice di Verissimo verso quali lidi si dirigerà il conduttore artistico? In molti immaginano un cast stellare che però non è ancora arrivato. Amadeus potrebbe essere in alto mare e probabilmente toccherà aspettare ancora un po' per l'ennesimo annuncio ufficiale al tg1. Intanto la Toffanin non ha rilasciato altre dichiarazioni, seguirà dal divano di casa il Festival di Sanremo?

