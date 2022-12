Covid 19 in Cina, la verità nascosta ai media del mondo: i Video Twitter svelano tutto

Cosa sta accadendo in Cina in queste ore? Gli occhi del mondo sono in attesa di notizie ufficiali che faticano ad arrivare: ecco la verità svelata su Twitter.

Il Coronavirus sembrava solo un brutto ricordo ma a quanto pare il batterio è dietro l'angolo e in pochissimo tempo ha ribaltato alcuni Paesi del mondo per l'ennesima volta. Non tutti gli Stati hanno affrontato la pandemia allo stesso modo. Mentre in Europa si discuteva su vaccinazioni e Green Pass in Cina il Covid sembrava ormai sconfitto grazie alla campagna selettiva applicata nei mesi precedenti. Il colosso orientale però si ritrova oggi a combattere con l'incertezza e dopo le prime voci di corridoio arriva la conferma di ciò che sta accadendo.

nei mesi scorsi la strategia del governo cinese prevedeva il piano "zero covid" con l'allentamento di norme e quarantena che però oggi non sembrano aver dato frutto. Le notizie giungono in Europa come sempre frammentate e senza comunicazioni ufficiali ma proprio mentre il Pese cerca di mostrarsi al pieno delle sue forze i video Twitter svelano la verità mostrando un sistema sanitario completamente martoriato.

Un milione di morti in Cina? La situazione in tempo reale è da brividi

CINA, CENTINAIA DI CORPI AVVIATI AI FORNI CREMATORI. esito di vaccinazioni di massa, anni di chiusure, mascherine e distanziamenti sociali...ora hanno il caos ma se ne sbattono beatamente le palle... pic.twitter.com/F0YPIxwFO5 — Mauri Gusti (@Gusti_Mauri) December 26, 2022

Cosa sta realmente accadendo nelle città cinesi? È questa la domanda che in molti si pongono senza ricevere alcuna risposta. Per fortuna Twitter mostra la realtà attraverso alcuni video degli utenti che mostrano una situazione sanitaria completamente allo sbando. Le strade si sono trasformate in obitori a cielo aperti, nelle città regna il caos e le notizie ufficiali continuano ad essere poche. A quanto pare nelle prime settimane di dicembre i casi Covid in Cina sono triplicati. La dimostrazione è che il tampone rapido all'arrivo nel Paese è diventato obbligatorio ma non solo.

#NEW Emergenza Covid in Cina: Aumento esponenziale dei morti per covid-19 anche nella Cina nord-orientale. Questi video arrivano da Tianjin e Liaoning, dove sono state mobilitate pompe funebri e obitori — Fang Shimin. 👉 Unisciti a @estero24hnews pic.twitter.com/c6osBKngnn — Estero 24H 🌍 – Notizie dal Mondo 🗞️ (@estero24hnews) December 27, 2022

I video mostrano intere strade ricoperte di donne e uomini ormai deceduti a causa del Civid per non parlare delle code verso l'obitorio. Insomma la situazione potrebbe sfuggire al controllo del Governo cinese proprio mentre tutto il paese si prepara a festeggiare il Capodanno. In Europa sui social in molti si chiedono a cosa sino servite le norme rigidissime del passato e perché nel Pese il Covid continua a scatenare la sua furia. L'ultima novità è che le autorità hanno deciso che non pubblicheranno più la tabella giornaliera aggiornata con i casi di Coronavirus? Continua la teoria dell'omertà? Staremo a vedere.

