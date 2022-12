Questa cuoca è la mamma di una famosissima tronista: la somiglianza è impressionante!

La mamma ha trasmesso a sua figlia la passione per la sua cultura iraniana e la cucina tipica della tradizione: avete capito chi è sua figlia.

Quando abbiamo conosciuto sua figlia per la prima volta raccontò subito delle sue origini iraniane. La ragazza era molto legata al paese della mamma e soprattutto ai sapori speziati della cucina. Suo papà invece ha origini napoletane quindi è stato quasi scontato che crescesse con la passione per il buon cibo. Nella sua prima apparizione in tv aveva solo 19 anni. Giovanissima era in cerca dell'amore e dopo una bruttissima batosta a Uomini e Donne proprio la padrona di casa ha deciso di farla sedere sul trono. Il suo percorso si è concluso con la solita cascata di petali rossi anche se poi la redazione scoprì che lei, all'inizio del suo trono era impegnata.

Se anni fa gli utenti del web non avrebbero mai perdonato un 'tradimento' alla produzione, la ragazza, forse grande alla sua immensa umiltà e sincerità è stata 'perdonata' non solo da Maria ma anche dal pubblico a casa che ha iniziato a seguirla sui social e a supportarla in ogni piccolo progetto lavorativo.

Riconoscete questa signora? Sua figlia è una famosissima tronista e conduttrice di Gambero Rosso

La giovanissima ragazza ha iniziato a lavorare come tantissime altre ex troniste e corteggiatrici sui social sponsorizzando prodotti di bellezza e vestiti. I suoi scatti sono mozzafiato ma man mano che instaurava un rapporto con i suoi seguaci il richiamo al buon cibo è stato inevitabile. Ha semplicemente iniziato a condividere alcune delle sue ricette sui social. Tra queste, le più richieste e che ogni anno ricondivide, sono quelle dei dolci della tradizione: la pastiera napoletana e gli struffoli.

Non sono mancate alcune preparazioni che ricordano le origini della mamma. Notata da Gambero Rosso per la sua bellezza e per la sua passione per i fornelli hanno studiato un programma su misura per lei che coinvolge l'arte e la cucina. Tantissimi sono i suoi ospiti ma per l'ultima puntata ha deciso di presentarci sua mamma e alcuni piatti della sua infanzia. Avete capito chi è la figlia di questa cuoca?

Eccole insieme ai fornelli! Nilufar ha presentato sua mamma nel suo programma e insieme si sono divertite nelle preparazioni di alcuni piatti iraniani, ricordi, e buon vino. Secondo voi si assomigliano?

