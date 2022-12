Cosa guardare in tv il 26 dicembre? Tutti i film di Natale in programmazione oggi

Quali sono i film di Natale in onda oggi? Ecco tutta la programmazione tv che renderà magico questo Santo Stefano.

A Natale i film dedicati alle festività sono un grande classico che fatica a tramontare. Le pellicole in onda nei palinsesti televisivi riescono ad emozionare e soprattutto ad accontentare gradi e piccoli. Da qualche anni però i cartoni animati e i film Disney sono riusciti a catturare l'attenzione di tutti scatenando una vera e propria mania per i grandi classici. Nei giorni di Natale tutte le reti televisive infatti trasmettono film a tema per regalare al pubblico la magia di cui tutti abbiamo bisogno.

Scopriamo cosa c'è in programma oggi 26 dicembre su tutte le reti tv. Cominciamo subito da Rai Uno che trasmetterà una delle pellicole più amate del mondo Disney. Questa sera alle 21,30 andrà in onda La Bella e la Bestia. Rai Due sarà invece protagonista del pomeriggio con il film Quel Natale che ci ha fatto incontrare in onda alle ore 15:25 ma non solo. Alle ore 21:20 il secondo canale Rai ospiterà il film Una famiglia sotto l'albero mentre alle ore 23:00 ci sarà In gara per Natale.

26 dicembre: tutti gli altri film in onda oggi su Mediaset e Sky

Cominciamo subito in bellezza da Canale 5 che alle ore 13:42 trasmetterà il film L'amore non va in vacanza, grande classico delle festività natalizie. Segue alle 16:51 il film Il peggior Natale della mia vita. Italia1 è decisamente il canale Mediaset più ricco di appuntamenti sin dalla mattina alle ore 08:30 con il film Un desiderio per Natale e a seguire alle 10:20 Balto - sulle ali dell'avventura. Alle 14:29 andrà in onda il film Un semplice desiderio mentre alle 16:18 Polar Express.

Passiamo al mondo Sky che nella prima serata del 26 dicembre vedrà protagonista il film Animali Fantastici - I segreti di Silente alle ore 21:15. Sui canale Sky Cinema Christmas si parte dalla mattina alle ore 08:10 con Bianco Natale per poi continuare alle 15:40 con Chi ha incastrato Babbo Natale? e per concludere alle 21:15 la pellicola Fuga dal Natale. Gli appuntamenti per rendere magici i nostri pomeriggi e le serate natalizie non mancano!

