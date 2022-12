Che tempo fa oggi in Campania? Attenzione a Salerno e Avellino

Cari lettori di Eccellenze Meridionali, ecco l'appuntamento quotidiano con le previsioni climatiche! Curiosi di scoprire qual è il tempo oggi a Salerno e Avellino e non solo? Inziamo subito!

Napoli

A Napoli il tempo è sereno. La descrizione del cielo è "cielo limpido". L'umidità è al 77%. La temperatura media è di 16.01°C, mentre la temperatura minima si attesta a 12.98°C e la temperatura massima sale a 16.47°C. La velocità del vento è di 2.35km/h e la percentuale di nuvolosità è pari a 0%.

Avellino

In questo momento a Avellino c'è una bella giornata con cielo sereno. L'umidità è del 65%, la temperatura media si aggira intorno ai 15.53°C, la temperatura minima è 10.11°C mentre quella massima arriva a 16.19°C. La velocità del vento è di 2.02km/h e la percentuale di nuvolosità è pari a 0%. Dato che le condizioni meteo sono favorevoli, oggi puoi uscire e goderti la bella giornata: un bel giro al parco, un po' di sport all'aria aperta o semplicemente una passeggiata per ammirare il bellissimo paesaggio di Avellino!

Caserta

Oggi a Caserta il clima è sereno con cielo limpido. L'umidità è al 74%, la temperatura media è di 16,18°C, con 11,72°C come minima e 16,96 °C come massima. La velocità del vento è di 1.5 km/h e la nuvolosità pari al 5%. Sfrutta al meglio questo bel tempo per fare qualcosa all'aperto e divertirti!

Salerno

Il clima a Salerno è chiaro, con un cielo limpido. L'umidità è pari al 70%. La temperatura media è di 12.53°C, con una minima di 6.48°C e una massima di 14.83°C. La velocità del vento è di 1.9 km/h e la percentuale di nuvolosità è dello 0%. Data la temperatura alquanto mite, oggi in base a questo meteo è possibile effettuare molte attività all'aperto. Potresti andare in un parco pubblico e goderti l'aria fresca e il sole, fare un giro in bicicletta attraverso il centro cittadino, oppure passeggiare lungo le strade di Salerno circondati da un bel paesaggio. Inoltre, dal momento che vi è un'alta percentuale di umidità dell'aria, potresti anche prendere parte ad attività acquatiche come nuoto o canottaggio nelle vicinanze.

Benevento

Il clima di Benevento oggi è nuvoloso, con nubi sparse. La percentuale di nuvolosità è del 44%. l'umidità relativa è al 76% e la temperatura media è di 15,17°C. La temperatura minima oggi sarà 9,36°C mentre quella massima arriverà fino a 15,97°C. Leggermente soffierà il vento rispetto ad altri giorni con una velocità km/h 2.91km/h. In base a questo meteo, oggi è possibile fare tante cose all'aria aperta! La temperatura è gradevole, con una media di 15,17°C e una massima di 15,97°C. L'umidità relativa al 76% conferisce delle condizioni ideali per fare passeggiate in campagna o lungo le rive del fiume. Potresti anche visitare un parco locale tra le nubi sparse. Il vento soffierò solo lievemente per tutto il giorno con una velocità di 2,91 km/h. Condizioni eccellenti da gustarsi appieno!

Paeestum

In questo momento a Paestum il clima è sereno con cielo limpido. L'umidità relativa è pari al 69%. La temperatura media si attesta intorno ai 17,37°C, la massima tra i 17.48°C e le 10.54 degli ultimi giorni come minima. Il vento soffia lievemente (1.84 km/h) in assenza di nuvole (0%). Oggi potresti trascorrere all'aria aperta godendoti il clima mite e tranquillo facendo una passeggiata in riva al mare o esplorando i siti archeologici locali.