Qual è la canzone più ascoltata del 2022? La classifica vi lascerà a bocca aperta

La classifica degli artisti e canzoni più ascoltate del 2022 sorprende ancora: ecco i risultati in Italia e nel mondo.

È come ogni anno Spotyfi a lanciare l'iniziativa che prevede la classifica degli artisti e delle canzoni più ascoltate dell'anno. Ogni ascoltatore ha la sua playlist del cuore ma la classifica generale continua a sorprendere sia in Italia ma anche all'estero. Cominciamo subito scoprendo la canzone più ascoltata al mondo nel 2022, a vincere è lui Harry Styles con la sua As It Was che per tutto l'anno ha tenuto testa alle classifiche mondiali. Un successo davvero incredibile che ha portato l'artista sul podio più alto del 2022.

Tra gli artisti più ascoltati al mondo in quest'anno al primo posto troviamo il cantante portoricano Bud Bunny mentre al secondo posto segue Taylor Swift che ha scalato le classifiche. Il terzo al mondo è invece Drake con i suoi brani che continua il suo successo mondiale. Invece in Italia cosa è accaduto quest'anno? Ecco l'artista e la canzone italiana più ascoltata dell'anno.

La canzone e l'artista italiano più ascoltato dell'anno: ecco la classifica ufficiale

Anche in Italia la musica regna sovrana e l'artista più ascoltato del 2022 è ancora una volta Sfera Ebbasta. Al secondo posto troviamo Lazza e Thasup ma non solo. Segue Blanco, vincitore del Festival di Sanremo 2023 e al quinto posto troviamo Marracash che chiude un anno davvero incredibile. Passiamo adesso alla canzone che più ha conquistato gli italiani nel 2022.

A vincere è Brividi di Mahmood e Blanco che ha vinto il Festival di Sanremo nel 2022, si tratta del brano più ascoltato in Italia. Al secondo posto c'è Shakerando di Rohve e al terzo posto ci sono Rkomi e Elodie con la loro Coda del diavolo. Anche la scena musicale italiana continua a sorprendere e chissà cosa riserverà nel prossimo anno. A vincere però il primo posto degli album italiani più ascoltati del 2022 è Lazza, cantautore e musicista che ritroveremo anche in gara al Festival di Sanremo 2023.

Chi sono invece gli artisti italiani più ascoltati dell'anno? Ovviamente i Maneskin che continuano l'ascesa nella musica internazionale collezionando un successo dopo l'altro. Al secondo posto troviamo invece il famoso trio Meduza che continuerà a farci ballare anche nel 2023.

LEGGI ANCHE>>>Elton John dice addio alla musica: il suo ultimo concerto è da brividi