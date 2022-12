Giochi da tavolo vs giochi con carte: ecco i preferiti dagli italiani durante le feste

Sapete quali sono i giochi preferiti dagli italiani durante le feste? Questi non possono mancare per le vostre serate con amici e parenti.

A Natale, forse complici anche i tantissimi giorni di festa e il clima freddo, amici e parenti tradizionalmente si riuniscono per giocare insieme. Le carte e alcuni giochi vengono tirati fuori dagli armadi e alcuni, dopo averci giocato, si chiedono come mai si aspetta sempre un intero anno per passare giornate spensierate all'insegna del divertimento con amici. Alcuni scommettono anche piccole cifre mentre molti rispolverano giochi da tavola solo per il gusto di giocare. Sapete quali sono i giochi che gli italiani maggiormente spolverano a natale?

Giochi da tavolo e carte: ecco i più amati dagli italiani durante queste feste.

Primo tra tutti, nei giochi che si rispolverano solo a natale, è la tombola: soprattutto a Napoli dove post ogni estrazione viene inventata una storia, tantissime sono le famiglie che si divertono soprattutto se hanno un sottotono piccantello. Molti scommettono dei premi altri invece delle piccole somme in denaro.

Altre piccole somme vengono scommesse al Mercante in Fiera, gioco che in passato era diventato famosissimo anche per la trasmissione in tv che si basava proprio su questo gioco iconico natalizio.

Altre carte sono quelle napoletane che vengono usate come il giorno del 7 e mezzo, asso che fugge e lupus in fabula.

Queste sono essenziali anche per il gioco Sinco dove sulle cartelle si trovano proprio le figure di queste carte.

Per chi non ama le carte o la tombola ci sono alcuni giochi che vengono fatti a natale proprio per il grande tempo che richiedono. Uno dei più amati è il Risiko: alcune partite durano veramente le ore e si coglie proprio la palla al balzo l'occasione del tantissimo tempo libero per farsi 'guerra' con dadi e strategie.

Per chi invece non vuole rinunciare al gioco e ad un bicchierino in più c'è un gioco che in questi ultimi anni è diventato famosissimi. Questo è un gioco adatto a chi vuole alzare il gomito: non ci sentiamo di giudicare chi lo predilige rispetto ad altri, dobbiamo ammettere che avere i postumi in un periodo in cui non siamo obbligati ad andare a lavoro è una scelta intelligente e anche, ammettiamolo, spensierata. Il gioco si scarica online e il vero dragone è chi riesce ad arrivare alla fine abbastanza lucido. Un gioco che vi consigliamo se dopo non dovete mettervi alla guida.

