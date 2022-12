Che tempo farà oggi a Salerno e Avellino? Gli esperti dicono di stare in guardia

Carissimi amici di Eccellenze Meridionali:, ecco l'appuntamento quotidiano con le previsioni climatiche! Quali saranno le vicende metereologiche di oggi a - e non solo a -Salerno e Avellino? Vediamolo insieme!

Napoli

Oggi a Napoli il clima è prevalentemente nuvoloso, con cieli coperti da una cappa di nubi. L'umidità è al 83%, la temperatura media è di 15,53°C, con minimo di 14,07°C ed un massimo di 16,16°C; la velocità del vento in questo momento è 3.57 km/h e le nubi coprono il 100% del cielo. Oggi a Napoli, il tempo è abbastanza grigio con un fitto strato di nuvole alte. L'umidità è del 83%, la temperatura media è di 15,53°C e varia fra 14,07°C come minimo e 16,16°C come massimo; la velocità del vento in questo momento è 3.57 km/h e copre completamente il cielo. Dunque, oggi avendo un clima nuvoloso nonostante le temperature miti si potrebbero fare numerose attività recreative all'aria aperta: cercare luoghi di interesse culturale/architettonico desiderando prestare grande attenzione alle nubi basse che possono accompagnarsi ad un repentino peggioramento delle condizioni meteo oppure praticare qualche

Avellino

A Avellino il clima è nuvoloso con nubi coperte. L'umidità è del 87%, la temperatura media è di 13,45°C, la temperatura minima 9.89°C e massima 14°C. La velocità del vento è di 1,92km/h ed un 100% di nuvolosità. In base a questo meteo, oggi a Avellino il tempo è nuvoloso e coperto. Il clima è piuttosto umido, con una temperatura media di 13,45°C. Le temperature minime sono di 9.89°C e le massime di 14°C. La velocità del vento è di 1,92km/h ed è tutto coperto da nuvole. Pertanto, non sarà possibile svolgere attività all'aperto; sarebbe meglio optare per qualcosa come andare al cinema o visitare musei ed esposizioni.

Caserta

A Caserta il clima è coperto con nubi. L'umidità è del 86%, la temperatura media si aggira intorno ai 14.53°C, la temperatura minima è 11.68°C e la massima è 15.29°C, la velocità del vento è di 1.28 km/h e c'è una copertura nuvolosa del 100%. A Caserta oggi il clima è coperto con nubi. L'umidità è elevata al 86%, la temperatura media si aggira intorno ai 14°C, con un minimo di 11°C e un massimo di 15°C, mentre la velocità del vento è molto bassa ed arriva a 1.28 km/h. La copertura nuvolosa è totale al 100%.

Salerno

Oggi a Salerno troveremo un tempo cupo con nuvole diffuse. L'umidità sarà del 88% e la temperatura media sarà di 11,6°C, con temperature minima a 6,84°C e massima a 13.06°C; la velocità del vento è di 1.8km/h mentre il percentuale di nuvolosità è dell'98%. In base a questo meteo, oggi a Salerno potresti fare delle attività al chiuso come leggere un libro o guardare un film. Potrai anche fare lunghe camminate nella natura con vestiti adeguati, per evitare di sentire freddo.

Benevento

A Benevento oggi il clima è nuvoloso con delle nubi coperte. L'umidità è al 90%, la temperatura media della giornata sarà di 13,34°C, mentre la temperatura minima sarà di 8,64°C e quella massima 14,18°C. La velocità del vento sarà di 2.24km/h e ci sono 100% probabilità che si formi una nuvola in cielo. Potresti uscire con gli amici e fare delle passeggiate: è un tempo ideale per andare, ad esempio, al parco all'aria aperta. Potresti anche dedicarti al tuo hobby preferito, come lo yoga o la lettura che in questo clima nuvoloso sono piacevolmente rilassanti. Inoltre, anche se il tempo accompagna le nubi coperte ed esse hanno una certa probabilità di formarsi in cielo, lascia che l'umidità serva a donarti l'opportunità di godere di un giardino o di un quartiere ricco di colori variopinti.

Paeestum

Il clima a Paestum è piovoso, con leggera pioggia. L'umidità è al 88%, la temperatura media è 14.99°C, la temperatura minima 11.09°C e la temperatura massima 16.48°C. La velocità del vento è di 2,57 km/h ed il cielo risulta completamente nuvoloso. In base a questo meteo a Paestum, possiamo concludere che il tempo non sia dei migliori. Quindi le attività consigliate per oggi sono principalmente indoor, come dedicarsi alla lettura di un libro, guardare un film o giocare con qualche videogame. Se si desidera uscire, consigliamo di prediligere luoghi chiusi (musei o teatri). Inoltre, portate dell'abbigliamento adeguato: abiti caldi e impermeabili.