Sophie Codegoni riceve una dedica inaspettata per il suo compleanno che commuove i fan: "È un dono di Dio"

Sophie Codegoni riceve una dedica inaspettata per il suo compleanno. Le parole commuoventi fanno impazzire i fan.

La bellissima Bonas di Avanti un Altro sta vivendo senza ombra di dubbio uno dei periodi più felici della sua vita. Scelta anche da Chiara Ferragni per la sua immensa bellezza come modella del suo showroom, Sophie ha poi cercato l'amore a Uomini e Donne ma il suo vero principe azzurro è arrivato solo nella casa del Grande Fratello. La ragazza ha avuto il cuore spezzato dopo l'esperienza da Maria De Filippi: uscita con la sua scelta, Matteo Ranieri, la storia, potremmo dire, è terminata prima ancora che iniziasse. Ecco perché nella casa de Grande Fratello si è avvicinata a Giammaria Antinolfi ma sempre con i piedi di piombo. Ha sempre dichiarato di trovarlo un ragazzo eccezionale ma non riuscita a sentire le farfalle nello stomaco, cosa che è accaduta non appena ha visto il video di presentazione di Andrea Basciano.

I due si sono avvicinati e potremmo dire che sono stati lontani solo quando Sophie era ancora all'interno della casa. Dopo un anno vissuto insieme arriva la notizia che tutti speravano nonostante il rapporto fosse ancora 'giovane'. I due hanno dichiarato sin da subito che oltre alla casa il loro progetto era quello di avere un figlio e desideravano proprio una femminuccia visto che, Alessandro, ha già cresciuto un maschietto: ora desiderava una principessa.

La commuovente dedica per Sophie Codegoni commuove i fan: "È un dono di Dio"

Annunciata la gravidanza la coppia è stata ospite da Verissimo dove hanno scoperto di essere in attesa della piccola principessa che tanto desideravano. A svelare il nome è stato Alfonso Signorini in diretta durante la puntata del Grande Fratello Vip. Ora, per il suo compleanno, Alessandro ha deciso di portare la sua fidanzata, e futura moglie, a Parigi per spegnere le candeline. Durante questo viaggio arrivano degli auguri che sono una vera e propria dedica che commuove e spiazza tutti.

Sono quelli della mamma di Sophie, Valeria, che pubblica un reel in cui c'è prima la foto della sua splendida figlia seguita dalle ecografie di Celine, la bambina che Sophie porta in grembo. Il sottofondo musicale di questo reel è una voce che dichiara: "Sai perché Dio dona una bambina alla mamma, perché lei abbia nella sua vita un'amica sincera".

A questa dedica si aggiunge poi ciò che la mamma scrive: "Il mio regalo più grande si chiama Sophie il tuo si chiamerà Celine". Sophie lo riposta nelle storie con un emoji commosso ma anche i fan si emozionano per le toccanti parole della mamma e nonna.

