Londra, uccisi due ragazzi siciliani: l'appello della Polizia mette i brividi

Tragedia a Londra: due ragazzi siciliani assassinati nel loro appartamento, cosa sta accadendo nella capitale inglese.

Si chiamavano Nino Calabrò e Francesca Da Dio i due giovani messinesi rimasti uccisi a Londra nel loro appartamento. Nino, di soli 25 anni, lavorava da diversi anni nella capitale dove viveva stabilmente. I messaggi dei suoi colleghi sono agghiaccianti, nessuno riesce a spiegare il motivo della tragedia che ha colpito la giovane coppia e le loro famiglie. I genitori di Francesca e Nino chiedono che i loro corpi ritornino nella città siciliana ma le indagini sono ancora in corso e sulla morte dei due ragazzi si è aperto un vero e proprio mistero.

Francesca aveva solo 19 anni e aveva raggiunto il fidanzato a Londra per trascorrere insieme il Natale. Una storia d'amore che andava avanti ormai da tre anni e di cui tutti parlano con nostalgia. La coppia si trovava per la precisione nell'appartamento londinese a Thornaby Road in una palazzina bassa. La zona è stata isolata ovviamente dalla Polizia che ha trovato i corpi dei due giovani senza vita. Cos'è successo davvero? La notizia che sconvolge tutti è l'arresti di un coetaneo delle due vittime.

Giovani messinesi uccisi: la Polizia ferma un ragazzo ma non è finita qui

Gli agenti hanno sin da subito fermato un giovane ragazzo di 21 anni ma perchè le forze dell'ordine inglesi si trovavano lì? Le prime informazioni confermano che la Polizia è accorsa sul luogo del delitto per un incidente in corso, così è stato definito. Al loro arrivo però si sono imbattuti nei due corpi senza vita di Francesca e Nino. Subito dopo un 21enne è stato arrestato con l'accusa di essere in connessione con l'omicidio.

A quanto pare il ritorno in Italia dei due corpi potrebbe essere posticipato. Lo fa pensare l'appello disperato della Polizia inglese che chiede a tutti coloro che erano nella zona di Thornaby Road in quelle ore di contattarli. La caccia all'assassino è aperta e la città intera trema mentre i colleghi del giovane siciliano sono sconvolti.

Sui social sono apparsi messaggi strazianti per la morte dei due ragazzi avvenuta senza un motivo apparente almeno per adesso. Chi ha ucciso Francesca e Nino? L'Italia intera si stringe intorno al dolore delle due famiglie siciliane e attende di conoscere la verità.

