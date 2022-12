Temperature a Avellino e Salerno: c'è da preoccuparsi?

Appassionati lettori di Eccellenze Meridionali: benvenuti!, ecco l'appuntamento quotidiano con il tempo! Quali saranno le vicende metereologiche di oggi a - e non solo a -Avellino e Salerno? Vediamolo insieme!

Napoli

Il meteo per la città di Napoli è sereno e il cielo è limpido. L'umidità è al 57%. La temperatura media è di 13.52 °C mentre la massima raggiunta sarà 14°C, mentre quella minima 8.46°C. La velocità del vento è in media di 1.85 km/h con una bassa percentuale di nuvolosità a 8%. In base a questo meteo, oggi a Napoli potrai fare un'ampia varietà di attività. Il tempo è sereno con un basso tasso di nuvolosità, quindi saranno possibili attività all'aria aperta come camminate, passeggiate nella natura oppure visitare dei luoghi interessanti della città. La temperatura media è di 13.52°C, ma la massima raggiunta sarà 14°C, rendendola piacevole per le uscite senza dover sopportare brutte condizioni climatiche. Anche l'umidità al 57% non influisce sulle varie attività da svolgere in esterno. La velocità del vento è moderata quindi si godrò anche la brezza durante

Avellino

A Avellino oggi c'è un clima limpido. Il cielo è sereno. L'umidità è al 55%. La temperatura media è di 9,72°C; la temperatura minima di 3,89°C ed la massima di 12,75°C. La velocità del vento è 1,3 km/h e le nubi presenti in atmosfera sono circa il 9%. In base a questo meteo, la giornata di oggi è perfetta per fare attività all'aperto. Perfetto per una gustosa passeggiata, una visita al parco locale e persino uscire in bici. La temperatura è piacevole ed il vento leggero, quindi non sarà necessario indossare molto pesante. Puoi goderti un po' di libertà nella natura senza preoccuparti del mal tempo!

Caserta

Il clima oggi a Caserta è nuvoloso con alcune nubi sparse. L'umidità è del 51%. La temperatura media è di 13,09°C, con una minima di 4,8°C e una massima di 13,75°C. La velocità del vento ammonta a 1,55 km/h ed il cielo sarà percirca al 14% coperto. Oggi a Caserta il clima è variabile, con alcune nuvole sparse. L'umidità è del 51% e la temperatura media è di 13,09°C, con una minima di 4,8°C e una massima di 13,75°C. La velocità del vento è leggera ed il cielo sarà 14% coperto. Perciò oggi puoi prevedere piacevolissime passeggiate all'aria aperta, escursioni nella natura circostante o partite di sport come tennis all'aperto in giardino o campi da golf e scoprire tanti angoli suggestivi da fotografare.

Salerno

Oggi a Salerno il clima è chiaro. Il cielo è limpido e la percentuale di nuvolosità è del 7%. L'umidità relativa media è del 65% e la temperatura generale si aggira introno a 8.52°C, con un minimo di 1.48°C e un massimo previsto fino a 10.85°C. La velocità del vento soffia moderatamente a 2km/h. Oggi a Salerno il tempo è bello e luminoso. Il cielo è praticamente limpido, con una percentuale di nuvolosità del 7%. L'umidità relativa media è del 65% e la temperatura generale si aggira intorno agli 8.52°C, con un minimo di 1.48°C e un massimo fino a 10.85°C previsti per la giornata. La velocità del vento soffia moderatamente a 2 km/h. Con queste condizioni meteorologiche puoi fare tutte le attività all'aperto, come camminare all'aria aperta in riva al mare o andare in bicicletta su una bella pista ciclabile lungo il Lungomare o goderti tranquillamente il parco nazionale dello Stendardo nella z

Benevento

A Benevento il clima è sereno, con cieli limpidi. L'umidità è del 64%, mentre la temperatura media si mantiene intorno ai 9,49°C. La temperatura minima si attesta a 5,42°C e al massimo raggiunge i 12,39°C. La velocità del vento è di 1,58 km/h e la percentuale di nuvolosità si attesta intorno al 10%. In base al meteo a Benevento, oggi possiamo goderci una giornata serena con cieli limpidi. L'umidità è del 64%, la temperatura media è di 9.49°C, con minimo di 5.42°C e massimo di 12,39°C. La velocità del vento è bassa (1,58 km/h) ed anche la presenza di nubi è significativamente ridotta (10%). Si preannuncia quindi una splendida giornata ideale per trascorrere all'aria aperta con un picnic in famiglia o amici!

Paeestum

Il tempo a Paestum è limpido e il cielo è sereno. L'umidità è del 68%. La temperatura media è di 12,03°C, con una minima di 5,54°C e una massima di 14,28°C. La velocità del vento è di 2.2km/h e la percentuale di nuvolosità è del 5%. Oggi è una magnifica giornata per fare qualcosa di divertente a Paestum. La temperatura media è piacevole e c'è un solo piccolo 5% di nuvolosità, il che significa che viene quasi assicurata un'ottima visibilità. L'umidità del 68%, mentre può rendere il clima leggermente appiccicoso, non dovrebbe rappresentare troppo di un problema. Il vento leggermente lieve fa volare la velocità a 2.2 km/h - ideale per trascorrere del tempo all'aperto in attività come camminare, andare in bici o godersi semplicemente il paesaggio circostante Paestum.