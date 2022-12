Sanremo 2023, perché il rapper Rosa Chemical si chiama così? Lo abbiamo già visto all'Ariston

Tra i big del Festival di Sanremo 2023 è spuntato il rapper Rosa Chemical: qual è il motivo del suo nome? Ecco quando lo abbiamo visto sul palco dell'Ariston in passato.

Amadeus ha messo in piedi l'ennesima edizione record del Festival di Sanremo. A luglio il direttore artistico aveva già annunciato Gianni Morandi e Chiara Ferragni come co-conduttori catturando l'attenzione del pubblico. Finalmente è spuntato anche il nome della terza conduttrice che salirà sul palco, si tratta di Francesca Fagnani. A stupire ovviamente sono i big in gara a Sanremo che hanno presentato il titolo delle loro canzoni in gara. Ogni anno Amadeus introduce artisti non conosciuti dalla totalità del grande pubblico che grazie all'Ariston riescono a trovare spazio nel mondo della discografia italiana.

Quest'anno a stupire è la partecipazione di Rosa Chemical, rapper originario della provincia di Torino che salirà sul palcoscenico di Sanremo 2023. In molti si chiedono quale sia il motivo del suo nome ma non solo. A dirla tutta il pubblico di Sanremo ha già avuto modo di ascoltare la sua voce e in più è stato in passato uno dei volti di punta di Gucci. Scopriamo tutto quello che c'è da sapere sul giovanissimo rapper in gara a Sanremo.

Rosa Chemical: perché si chiama così e dove lo abbiamo visto in passato

Le scelte di Amadeus continuano a unire generazioni diverse dai Cugini di Campagna fino al rapper classe 1998. Rosa Chemical è lo pseudonimo di Manuel Franco Rocati, rapper che ha scelto di chiamarsi Rosa in onore di sua madre e Chemical come tributo alla band Chemical Romance. L'artista ha cominciato la sua carriera nel 2018 pubblicando i suoi video su YouTube per poi incontrare sul suo cammino l'artista con cui ha duettato lo scorso anno sul palco dell'Ariston.

Nella scorsa edizione del Festival di Sanremo infatti Rosa Chemical ha duettato con Tananai durante la serata delle cover presentandosi ufficialmente al palcoscenico dell'Ariston. Questa volta il protagonista sarà lui con la sua musica e chissà ci ci sarà ad accompagnarlo durante la serata dei duetti.

LEGGI ANCHE>>>Amadeus, la Rai prende un'importante decisione sul suo futuro in tv: "Sarà prima di Sanremo"