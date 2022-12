Meteo Campania: oggi pioverà a Caserta e Benevento?

Un gradito bentornato a tutti i lettori campani, ecco l'appuntamento quotidiano con le previsioni del tempo in campania! Che tempo farà oggi a Caserta e Benevento e non solo? Scopriamolo!

Napoli

Il clima a Napoli è Chiaro, con un cielo sereno. L'umidità è del 66%, mentre la temperatura media è di 14.2°C, con minima di 10.56°C e massima di 16.87°C; La velocità del vento è 3,5 km/h e il percentuale di nuvolosità attualmente è del 1%. In base a questo meteo, potresti fare molte cose oggi a Napoli. Con un cielo chiaro e sereno e temperature piacevolmente miti, tutto sommato puoi uscire senza prendere troppe precauzioni. Potrai andare in spiaggia per un bel tuffo nell'acqua del mare, fare una piccola escursione nelle campagne circostanti per goderti la natura o semplicemente passeggiare sul lungomare o sorseggiando un caffè. Qualunque cosa deciderai di fare, sappiamo che sarà divertente!

Avellino

Oggi a Avellino il clima è sereno, il cielo è limpido. L'umidità è al 74%, la temperatura media giornaliera sarà 11.64°C, con una minima di 7°C e una massima di 13.82°C. La velocità del vento sarà moderata con 2.44km/h e non ci sono nubi per un 0% di nuvolosità.

Caserta

A Caserta oggi il tempo è sereno. Il cielo è limpido e la percentuale di nuvolosità è del 1%. La temperatura media si aggira intorno a 13,62°C con un minimo di 9.01°C e un massimo di 16.28°C, l'umidità al 68% ed una leggera brezza con 3.24km/h di velocità del vento. Perciò si può fare un bel po' di attività all'aria aperta come passeggiate in bicicletta lungo la campagna, uscire in barca, visitare i dintorni oppure andare a fare picnic sull'erba fresca nella natura circostante esplorando così la zona della Campania!

Salerno

A Salerno il clima è pluricoppiato con pochi nuvolosi. L'umidità è del 69%. La temperatura media è 10,83°C, con una temperatura minima di 5.93°C e la massima di 13.06°C. La velocità del vento è di 2.63km/h, mentre la percentuale di nuvolosità ammonta al 12%. In conclusione, il tempo ideale per uscire in questo momento potrebbe essere una gita all'aria aperta come ad esempio una facile passeggiata nella natura circostante. Si consigliano comunque giacche calde e soprattutto abbigliamento adatto alle basse temperature!

Benevento

A Benevento c'è un clima chiaro e il cielo è sereno. L'umidità è pari al 75%, la temperatura media è di 12,37 °C, con una minima di 7,74 °C e una massima di 13,51 °C. La velocità del vento ammonta a 3.44 Km/h ed il grado percentuale di nuvolosità è pari al 3%. Potete prendere parte ad un vasto numero di attività outdoor come passeggiate, escursioni o andare in bicicletta. Godetevi le viuzze historiche dove potrete fare shopping e prendere qualcosa da mangiare!

Paeestum

Per la città di Paestum il clima è Soleggiato, con un cielo limpido. L'umidità è al 68%, mentre la temperatura media è di 14,67°C, con minima di 9.99°C e massima di 17,36°C. La velocità del vento è 2.86km/h e una bassa percentuale di nuvolosità pari all' 8%. Con questo bel tempo, oggi a Paestum puoi fare molte cose. Puoi andare in spiaggia e prendere il sole, andare in bicicletta lungo il mare, goderti una bella passeggiata all'aperto nella natura circostante, andare a fare escursioni per ammirare l'architettura locale e altro ancora. Approfitta del clima meravigliosamente soleggiato e dell'umidità relativamente bassa!