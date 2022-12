Riconoscete questa bambina? È identica a suo figlio: oggi è la donna più famosa d'Italia

Chi è la bambina in foto? La somiglianza con suo figlio vi stupirà, è lei la donna più amata in Italia.

Molto spesso i vip pubblicano scatti della loro infanzia ma questa volta sui social è apparso un confronto bizzarro. La protagonista della foto è ovviamente Chiara Ferragni, una delle donne più famose in Italia e imprenditrice di grande successo internazionale. La Ferri ha deciso di postare uno scatto davvero unico che la paragona a suo figlio e il risultato è davvero sorprendente.

Mentre il pubblico la attende sul palcoscenico dell'Ariston insieme ad Amadeus per il Festival di Sanremo 2023 la Ferri si prepara a parare i colpi e ricevere complimenti anche questa volta. Qualsiasi cosa di cui8 è protagonista Chiara diventa un vero e proprio successo senza precedenti e i suoi prodotti sono ormai una garabzia per la moda e per l'economia italiana. Eccola da bambina uguale a suo figlio, la somiglianza è davvero unica e i commenti dei vip stupiscono come sempre.

Chiara Ferragni da bambina, è uguale a lui: la reazione di Elena Sofia Ricci e Orietta Berti

L'imprenditrice ha deciso di pubblicare uno scatto che vede protagonisti lei e suo figlio Leone. Il piccolo è esattamente identico a sua mamma con capelli biondissimi e occhi azzurri. Anche la piccola Vittoria ha i tratti della famiglia Ferragni e a quanto pare non quelli mori di Fedez. La somiglianza con Leone è però molto più impressionante di quanto si pensi.

La Ferragni da bambina era identica a suo figlio e anche alcuni colleghi del mondo dello spettacolo sono ri8masti a bocca aperta. Tra questi Elena Sofia Ricci non riusciva a credere ai suoi occhi come anche Orietta Berti. Tutti hanno commentato il post facendo i complimenti alla Ferri che si è mostrata in tutto il suo splendore di bambina proprio sugli stessi social che la vedono protagonista oggi del mondo delle tendenze e della moda.

Anche la sua mamma e Donatella Versace non possono fare a meno di sciogliersi davanti alla grande tenerezza di questo scatto che rivela una parte inedita di una delle donne più importanti in Italia in questo momento.

