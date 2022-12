Gf Vip7, Luca Salatino è una delusione: da possibile vincitore a prossimo eliminato?

Luca Salatino sta diventando uno dei personaggi più discussi del Grande Fratello. Dopo l'inizio col botto ora tutto è cambiato.

Diventato famoso per la sua partecipazione a Uomini e Donne come corteggiatore, il suo carattere scherzoso ha colpì la padrona di casa che l'anno successivo l'ha voluto proprio sul trono. Lo chef e pugile romano dopo diverse esterne ha capito che la donna della sua vita era presente in studio: Soraia Allam. I due hanno trascorso l'estate insieme e il loro amore è sbocciato come nelle più rosee delle storie. È proprio per questo motivo che Luca ha deciso di partecipare al Grande Fratello: il cachet (per ciò che hanno spesso lasciato intendere) serve non solo per arredare il loro nido d'amore ma anche per dare vita ad un'attività. I due vorrebbero aprire un ristorante e mentre Luca stringe i denti e cerca di resistere all'interno della casa del Grande Fratello, Soraia sembra che si stia occupando della ricerca del locale.

Luca Salatino ha perso tutte le chance di vincere il Grande Fratello Vip?

Luca appena entrato nella casa è stato uno dei personaggi più amati. Dal primo momento ha avuto i riflettori puntati non solo per la sua 'camminata coatta' ma anche per alcuni grattini e attenzioni di Elenoire Ferruzzi che sono state al centro di tantissime polemiche. Luca non ha mai avuto paura di far sentire la sua voce: se c'era qualcosa che non gli andava a genio si è sempre esposto ottenendo un grandissimo appoggio dal pubblico a casa. Persino la fidanzata Soraia, entrata nella casa per assicurare il compagno di non aver frainteso i suoi atteggiamenti con la Ferluzzi, gli a confessato: "Sei forte!"

Un messaggio che forse Luca non ha colto e da quando ha rivisto la sua fidanzata anche Alfonso è stato 'costretto' a metterlo con le spalle al muro. La mancanza di Soraia era diventato ormai un incubo non solo per Luca che ogni giorno piangeva ma anche per la stessa e la famiglia di lui che guardavano il concorrente ogni giorno sempre più in difficoltà. Alfonso ha allora chiesto aiuto proprio a Soraia che ha detto al fidanzato di essersi stufata di vederlo sempre piangere e che questo stava facendo star male tutti: o continuava il suo percorso con la stessa grinta dell'inizio oppure ha chiesto al compagno di abbandonare il giorco.

Soraia era stata chiara: Luca doveva tenere duro e che il suo percorso era necessario per il loro futuro. Salatino sembra aver colto il messaggio ma nonostante ciò il suo atteggiamento all'interno della casa è cambiato. Ormai sono settimana che non vediamo più il Luca simpatico e sempre coinvolto in tutte le dinamiche. Sempre più taciturno potrebbe conquistarsi il titolo di 'comodino' di questa edizione.

Un gran peccato, c'è chi lo riteneva uno dei possibili vincitori ma più trascorrono le settimane più la presenza di Luca nella casa diventa pressoché 'inutile'. Speriamo che, con una sorpresa Natalizia, Luca ritrovi la forza e lo spirito di affrontare proprio come agli inizi questo percorso. Del resto si sa, le persone non gradiscono i componenti che non partecipano attivamente alle dinamiche della casa e al primo televoto potrebbe essere fatto fuori.

