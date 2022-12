Carlo Cracco, quanto costa il Super Panettone? Non è diverso dagli altri

Il panettone è il dolce natalizio per eccellenza: quanto costa il gioiellino tradizionale di chef Carlo Cracco?

È diventato una vera e propria star dopo il debutto televisivo a Master Che, programma di cucina che ha abbandonato dopo alcuni anni. Carlo Cracco è uno degli chef più famosi in Italia diventato anche un personaggio televisivo. In molti notano che negli ultimi anni le sue apparizioni sul piccolo schermo sono sempre più rare. Il motivo è che Cracco si dedica quotidianamente al suo ristorante di Milano dove accoglie ammiratori e clienti proponendo piatti davvero unici.

L'avventura televisiva lo ha reso famoso ed è per questo che i prodotti presenti nel suo shop vanno a ruba. In vista del Natale il giudice più temuto di Master Chef non poteva non proporre la sua versione del classico panettone natalizio, dolce immancabile sulle tavole italiane. Anche i suoi colleghi propongono il panettone, potremmo citare ad esempio Cannavacciuolo. Scopriamo quanto costa il Super Panettone tradizionale di chef Cracco e soprattutto come acquistarlo.

Il goloso panettone tradizionale di Carlo Cracco: svelato il prezzo

La versione classica del panettone natalizio prevede canditi e uvetta ma negli ultimi anni moltissime farciture sono diventate di moda. C'è quella al pistacchio, ai cioccolati e ai frutti, insomma non mancano le versioni più stravaganti di quello che è il dolce più tipico del Natale all'italiana. Questa volta chef Cracco ha deciso di rendere unico il suo panettone tradizionale proponendo una versione super. Qual è la differenza dagli altri e soprattutto quanto costa?

Il Super panettone di Cracco prevede una farcitura di canditi d'arancia più grandi del solito e uvetta marinata in bacche di vaniglia del Madagascar. Una versione decisamente più golosa del solito come ammette lo stesso chef sul suo shop personalizzato. Proprio qui è possibile acquistare il panettone di Cracco che arriverà direttamente a casa tramite la spedizione.

Il costo è di 48 euro, decisamente in linea con i panettoni proposti da altri chef famosi ma anche con le pasticcerie più rinomate delle nostre città. Il panettone artigianale si differenzia infatti dai classici confezionati per la freschezza dei prodotti e soprattutto una grande manodopera.

