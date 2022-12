Temperature a Napoli e Caserta: c'è da preoccuparsi?

Amici del Sud: benvenuti, ecco l'appuntamento quotidiano con le previsioni di oggi! Che tempo farà oggi a Napoli e Caserta e non solo? Scopriamolo!

Napoli

Oggi a Napoli il clima è Rain e l'intensità della pioggia è moderata. Ci sarà un'umidità del 78%. La temperatura media sarà di 15.39°C, con una minima di 13.21°C e una massima di 16.46°C. La velocità del vento sarà intorn 2.93km/h e la percentuale di nuvolosità dell'8%. Oggi a Napoli ci attende una giornata di pioggia di moderata intensità, con un'umidità del 78%. La temperatura media sarà di 15.39°C, con una minima di 13.21°C e una massima di 16.46°C. Vento leggero, intorno a 2.93km/h, e scarsa nuvolosità dell'8%. Perciò è meglio armarsi di impermeabile per trascorrere le ore all'aperto.

Avellino

Oggi a Avellino il clima è di pioggia leggera con umidità al 76%. La temperatura media è di 14.37 °C, con una temperatura minima prevista di 10.3°C e una temperatura massima attesa di 15.04°C. La velocità del vento è intorno a 2.49 km/h ed esiste una percentuale di nuvolosità dello 20%. Oggi a Avellino ci sarà una pioggia leggera con umidità al 76%. La temperatura media è di 14.37 °C, con una minima prevista di 10.3°C e un massimo atteso di 15.04°C. Il vento tenterà intorno a 2.49 km/h ed è probabile che il cielo sia parzialmente nuvoloso (20%). Considerando il meteo, si può fare qualcosa come visitare luoghi all'aperto coperti, organizzare passeggiate o picnic con amici nel prato o andare in centro a fare commissioni o shopping.

Caserta

A Caserta il clima è piovoso, con leggera pioggia. L'umidità è dell'81%, la temperatura media è di 14.68°C, la temperatura minima di 11.53°C e la temperatura massima di 16.48°C. La velocità del vento è di 1.96km/h ed il cielo è parzialmente nuvoloso al 15%. In base a questo meteo, oggi a Caserta è meglio rimanere in casa. La pioggia leggera e il cielo parzialmente nuvoloso rendono consigliabile trascorrere la giornata al riparo dalle intemperie. Dal momento che la temperatura minima è di 11.53°C, sarà necessario sapersi adattare alle condizioni climatiche non troppo miti con adeguata vestibilità. Puoi sempre guardare un film in compagnia dei tuoi cari o dedicarti alla lettura di un buon libro!

Salerno

A Salerno è previsto un clima di pioggia leggera. L'umidità è del 83%, la temperatura media è di 12.07°C, la temperatura minima 7.85°C, mentre il massimo registrato oggi è di 13.01°C. La velocità del vento sarà di 2.13 km/h e il cielo presenta una nuvolosità del 71%. In base al meteo previsto a Salerno oggi, la giornata sarà caratterizzata da pioggia leggera, elevata umidità (83%), temperatura media di 12.07°C, con una temperatura minima di 7.85°C e massimo di 13.01°C. Inoltre la velocità del vento sarà di 2.13 km/h mentre cielo avrà una nuvolosità del 71%. Pertanto, si può trascorrere una piacevole giornata all'aperto indossando abiti adeguati ma evitate l'acqua perché prevedere piogge leggeremete. Potete visitare i monumenti comodamente o fare delle belle passeggiate in luoghi coperti godendovi il fresco clima autunnale della mattina presto prima che

Benevento

In questo momento a Benevento c'è un clima nuvoloso con nubi spezzate. L'umidità è del 83%, la temperatura media è di 13.53°C, mentre la temperatura minima e massima rispettivamente di 9.64°C e 15.3°C. La velocità del vento è 3.92 km/h e la percentuale di nuvolosità è del 80%. Con il meteo attuale a Benevento, la cosa migliore da fare è cercare un'attività all'interno, come andare al museo o al cinema. Si potrebbe anche optare per una passeggiata nel parco vicino, assicurandosi di avere con sé abiti pesanti e coperture in caso di pioggia improvvisa.

Paeestum

Oggi a Paestum il tempo è variabile con piogge leggere. L'umidità media è del 82%, la temperatura massima prevista è di 16.54°C, la temperatura minima 11.94°C e la temperatura media di 16.06°C. La velocità del vento sarà intorno a 2,38 km/h ed una bassa nuvolosità pari al 32%. In base a questo meteo, oggi a Paestum potresti fare diverse attività. Sia all'esterno che al chiuso: passeggiate indossando una giacca impermeabile per ripararti dalle piogge leggere, visitare strutture turistiche che si trovano in zona o goderti una bella tazza di caffè ristoratore al coperto. Ci sarà anche la possibilità di praticare le attività sportiva in modo tranquillo, grazie alla leggera brezza e alle temperature non rigide del giorno.