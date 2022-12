Riconoscete questa ragazza? È una nota attrice e doppiatrice romana: sul web è seguitissima

Riconoscete questa teenager? Diventata famosa circa dieci anni fa in un noto programma ora è un'artista di successo.

La bellissima ragazza che vedete in foto è amatissima dal pubblico italiano. Potremmo dire che è cresciuta sin da subito con la musica essendo figlia di una famosissima cantante lirica. Proprio come la mamma si è appassionata a quest'arte e ha deciso di partecipare ad Amici. Presa subito tra i banchi dell'ambitissima scuola di Maria De Filippi è riuscita a superare tutte le sfide ed arrivare al serale.

La ragazza faceva parte della squadra blu ma purtroppo la sua carriera nel talent in veste di cantante si è esaurita troppo presto. Nonostante l'eliminazione alcune volte Maria continua a chiamarla in studio e ad ospitarla durante le puntate speciali del sabato. Dopo la sua eliminazione è stato difficile dirle addio tanto che anche la produzione le ha chiesto di restare. Avete capito di chi si stiamo parlando?

Questa ragazza è una doppiatrice e attrice famosissima: avete capito di chi si tratta?

Dopo aver concluso il suo percorso ad Amici per un periodo non abbiamo più sentito parlare di lei. Timidamente non si esponeva come fa oggi sui social: con i suoi follower condivide tutto! Successivamente ha studiato a recitazione e dobbiamo dire che proprio nella comicità che ha trovato la sua massima chiava d'espressione.

La donna ha condotto Colorado e con piccole comparse ha debuttato sul maxischermo. Ora la donna ha parti importantissime in diversi film ma non solo: negli anni ha 'regalato' la sua voce a tantissimi personaggi del mondo Disney e Pixar. Il suo talento canoro ha sicuramente favorito la scelta della cantante rispetto a tantissime doppiatrici ma i suoi follower ammettono che se l'è sempre egregiamente cavata.

Anche in queste feste natalizie uscirà un nuovo video a cui la giovane ragazza che ormai è una donna adulta, ha prestato la voce. Mentre tutti aspettano di vedere la sua nuova performance nei panni di doppiatrice i più affezionati potranno vederla a teatro. Quest'estate è stata impegnata in un tour e la compagnia di cui è protagonista ha riscosso un successo clamoroso tanto da fissare altre 120 tappe nei teatri italiani. Avete capito di chi stiamo parlando o l'avete riconosciuta dallo scatto? Si tratta proprio di lei, l'amatissima e seguitissima Diana Del Bufalo.

