George Ciupilan, che fine ha fatto il ragazzo peperino de Il Collegio? al Gf Vip è irriconoscibile!

George Ciupilan oltre ad essere il più giovane tra i concorrenti è anche il più chiacchierato dentro e fuori la casa: che fine ha fatto il ragazzo peperino delle trasmissioni Rai?

Alfonso Signorini quando ha annunciato il cast del suo programma che attualmente ci tiene incollati al teleschermo ha ammesso di non aver puntato sulla fama ma sulla personalità e soprattutto sulle storie. Un concetto che abbiamo imparato a capire solo durante le prime puntate quando i concorrenti hanno dato il via a tantissime dinamiche, anche negative come la questione di Bellavia, finalmente abbiamo capito la scelta del conduttore. Proprio in quella triste pagina di televisione George è stato forse uno tra i pochi concorrenti ad aver percepito il malessere del concorrente e, nonostante la giovane età, è stato molto più comprensivo rispetto a qualsiasi altro concorrente. I giovani hanno dimostrato molta più solidarietà rispetto agli anziani che si sono accaniti con Bellavia.

George, sempre nelle prime puntate, ha raccontato a tutti la sua storia. La mamma ha lasciato la piccola star di TikTok in cerca di un futuro migliore e non appena ha avuto la possibilità è andato a prendere suo figlio per iniziare una nuova vita insieme in Italia. Una storia che ha commosso tantissimi italiani. I più giovani sicuramente la conoscevano già visto che George non è famoso perché è improvvisamente esploso sui social ma perché ha preso parte già a diversi reality dell'emittente Rai.

Che fine ha fatto George Ciuppilan, il collegiale e il soldato peperino? Al Gf Vip è irriconoscibile

George ha partecipato al programma Rai Il Collegio e si è fatto conoscere da tutti per la sua personalità peperina. In cerca di coccole da tantissime collegiali ha sempre partecipato attivamente alle 'marachelle' che hanno fatto infuriare non solo i professori ma anche i sorveglianti. George ha dimostrato di avere personalità da vendere e crescendo ha anche avuto modo di mostrare la sua maturità. Se ai tempi del primo reality era un ragazzino peperino, quando è stato scelto nel cast de La Caserma, sempre in onda sulla Rai, ha dimostrato come, senza sottrarsi a momenti goliardici, sappia pienamente rispettare le regole.

Ciupulan aveva veramente una personalità da vendere e forse oltre la storia Alfonso si aspettava da lui anche un po' più di partecipazione attiva al programma e alle dinamiche del gioco. Spesso chiede il suo intervento ma il punto è proprio questo: George parla solo se interpellato. Per alcuni questo è un segno di estrema educazione mentre per altri è una forma passiva di partecipare alle dinamiche del Gf. Persino alcuni suoi coinquilini lo hanno chiamato cartonato in quanto la sua presenza è effimera. Forse si sentiva molto di più a suo agio con i coetanei mentre ora, con grandi volti della televisione italiana si sente un pesce fuor d'acqua.

LEGGI ANCHE:Gf Vip 7, Edoardo Tavassi a rischio squalifica per aver infranto il regolamento