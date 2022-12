Francesca Chillemi, il Video lascia i fan in lacrime: "L'addio più doloroso di sempre"

L'attrice siciliana tra un mese tornerà in tv con Che Dio ci aiuti: ecco il video del passato che ha commosso i fan della serie tv.

Che Dio ci aiuti è una delle fiction più amate della televisione italiana e a gennaio arriverà finalmente la nuova stagione. Protagonista indiscussa della serie è Francesca Chillemi che proprio nei nuovi episodi erediterà da Elena Sofia Ricci il ruolo di protagonista nei panni di Azzurra. Toccherà dunque a lei guidare il convento degli angeli di Assisi insieme a Pierpaolo Spollon che ritroveremo nei panni di Emiliano.

In ogni stagione la fiction ha saputo rivoluzionare e innovare il suo racconto soprattutto con nuovi personaggi. C'è però una storia d'amore che i fan considerano indimenticabile e che ancora oggi emoziona per il lieto fine mai arrivato. Su Twitter è spuntato un video proprio della quarta stagione della serie che ha immediatamente sbloccato un ricordo a chi era affezionato alla coppia più amata di Che Dio ci aiuti.

Che Dio ci aiuti, il video del passato commuove i fan: "Non doveva finire così"

In questi anni moltissimi attori hanno partecipato alle riprese della serie tra Serena Rossi, Gianmarco Saurino, Diana Del Bufalo e moltissimi altri. Nel cuore dei telespettatori c'è però una sola coppia che ha conquistato tutti ed è ovviamente quella formata da Guido e Azzurra. Lino Guanciale e Francesca Chillemi hanno prestato per anni il volto alla fiction interpretando una storia d'amore davvero unica.

Manca esattamente un mese a #CheDiociAiuti7

Il video mostra le anticipazioni della quarta stagione proprio quando Guido e Azzurra si preparavano a celebrare il loro matrimonio dopo le feste natalizie. Compare come sempre anche Elena Sofia Ricci nei panni di Suor Angela e Valeria Fabrizi in quelli dell'iconica Suor Costanza. Chi avrebbe mai immaginato all'epoca che gli sceneggiatori avrebbero spezzato la vita di Guido e di suo figlio Davide con un tragico incidente d'auto? Si tratta di un capitolo della serie tv che ancora oggi fa commuovere i fan.

Oggi Azzurra ha scelto la via della vocazione e prenderà le redini del convento più famoso della tv. In molti vorrebbero sperare nel ritorno della coppia che però sembra impossibile, cosa ci riserverà il futuro? Non resta che attendere la nuova stagione di Che Dio ci aiuti tutta da scoprire e amare ancora una volta.

