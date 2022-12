Meteo del giorno: farà caldo a Napoli e Avellino?

Cari lettori della Campania, ecco l'appuntamento quotidiano con le previsioni di oggi! Curiosi di scoprire qual è il tempo oggi a Napoli e Avellino e non solo? Inziamo subito!

Napoli

In questo momento a Napoli sta piovendo con piogge moderate; l'umidità è al 86% mentre le temperature medie, minime e massime registrate sono di 16.72°C, 15.66°C e 17.46°C rispettivamente. La velocità media del vento è pari a 6.51 km/h ed il cielo si presenta completamente nuvoloso (100%). Data la pioggia e l'alta umidità, oggi sarebbe ideale trascorrere un pomeriggio al chiuso dedicandosi ai propri hobby preferiti. Le temperature miti rendono del tutto adatto anche il prendere una buona tazza di tè fumante. Anche portarsi fuori casa un libro da leggere in mezzo al verde può essere un modo per trascorrere qualche ora nella natura, sperando che arrivi presto posto asciutto.

Avellino

Il tempo a Avellino è caratterizzato da piogge moderate. L'umidità è al 83%, la temperatura media è di 15,41°C con una temperatura minima di 11,82°C e una temperatura massima di 15,6°C. La velocità del vento raggiunge 2,84 km/h ed il cielo presente un coperto quasi totale con percentuale di nuvolosità dell' 99%. In base al meteo, oggi puoi optare per delle attività da svolgere in casa come leggere un libro, guardare un film o fare qualche gioco con gli amici. In alternativa, potresti decidere di fare una passeggiata veloce ma portando sempre con te il tuo impermeabile.

Caserta

A Caserta il clima è piovoso. La descrizione è pioggia moderata. L'umidità è al 89%. La temperatura media è di 15,71°C, con una minima di 14,17°C e una massima di 16,41°C. La velocità del vento è di 2,66 km/h mentre la nuvolosità raggiunge il 100%. In base a questo meteo, a Caserta si può fare poco di divertente in quanto c'è molta pioggia moderata. È meglio dedicarsi ad attività indoor come guardare un film, leggere un libro o giocare con la famiglia. Naturalmente, indossare vestiti adeguati per affrontare il maltempo è fondamentale.

Salerno

Oggi a Salerno il clima è piovoso con pioggia leggera, l'umidità è al 83%, la temperaturamedia è di 14.35°C con una temperatura minima di 9.39°C e una temperaturave massima di14.91°C. La velocità del vento soffia a 2.87km/h e la percentuale di nuvolosità registrata è del 99%. In base al meteo oggi a Salerno potresti fare attività all'interno, come leggere un libro, guardare un film o lavorare al computer. È anche una buona occasione per rimanere al caldo in casa, godendo di un bel caffè caldo!

Benevento

A Benevento, c'è un clima piovoso con pioggia moderata. L'umidità è dell'84% e le temperature medie sono di 15.89°C con minime del 11.35°C e massime del 16.53°C. La velocità del vento è di 3.73km/h ed il cielo è notevolmente nuvoloso, al 99%. In base a queste previsioni meteo, oggi a Benevento è possibile fare molte attività anche all'aperto. Coperto dalle nuvole, si potrebbe godersi una lunga passeggiata come escursione tra i boschi circostanti l'area, magari registrando e raccogliendo suoni inerenti alla natura per creare musiche con programmi di editing come Audacity. Inoltre, nelle giornate uggiose può essere divertente rilassarsi accendendo un barbecue e grigliando qualche specialità locale con gli amici. Gli appassionati delle scienze naturali inevitabilmente apprezzeranno stare fuori all'aria aperta nella pioggia leggera ed eviteranno qualsiasi attività che coinvolga la tecnolog

Paeestum

Il tempo a Paestum è di pioggia leggera. L'umidità è al 84%, la temperatura media è di 17,36°C, con un minimo di 13,77°C e un massimo di 18,69°C. La velocità del vento è pari a 3.36 km/h e le nubi sono presenti al 100%. In base a questo meteo, oggi sarebbe meglio evitare di uscire. Se proprio si desidera fare qualcosa all'esterno, è consigliabile indossare viveri caldi e impermeabili in quanto la pioggia leggera potrebbe rafforzarsi. Si dovrebbero organizzare attività che prevedano interazione al chiuso come giochi di società o letture adatte alla propria età.