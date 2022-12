Meteo campania: oggi occhio a Avellino!

Appassionati lettori di Eccellenze Meridionali: benvenuti!, ecco l'appuntamento quotidiano con il meteo di oggi! Che tempo farà oggi a Avellino e non solo? Scopriamolo!

Napoli

A Napoli il tempo è nuvoloso con nubi spezzate. L'umidità è al 78% e la temperatura media è di 15.95 gradi, mentre la temperatura minima registrata è stata di 13.51°C e la massima di 17.2°C. La velocità del vento si aggira intorno a 6.34km/h ed una percentuale pari all'79% della superficie napoletana è coperta da nubi In base a questo meteo, oggi a Napoli è possibile fare una passeggiata all'aria aperta. Il clima è nuvoloso con nubi spezzate ed un'umidità piuttosto elevata. La temperatura media è di 15.9°C, ma non ci sono grandi sbalzi tra la temperatura minima registrata (13.51°C) e quella massima (17.2°C). Quindi l'ideale sarebbe vestirsi a strati ed eventualmente portare con sé un indumento addizionale come un giacchetto se dovesse risultare necessario. Inoltre grazie ad un venticello che soffia intorno agli 6km/h e al 79% di nubi in copertura della superficie napoletana, sarà anche piacevole e rinfres

Avellino

Il clima a Avellino è prevalentemente coperto. Il cielo è completamente nuvoloso con un'umidità del 78%. La temperatura media è di 13.91 °C, con una temperatura minima di 11.54.°C e una massima di 15.61°C. La velocità del vento è approssimativamente 2.49 km/h ed il 99% del cielo sono coperti da nuvole. Oggi a Avellino potrai fare delle attività interne. Il cielo è completamente nuvoloso e l'umidità alta, quindi non sarà facile godersi il bel tempo. Le temperature medie sono intorno a 13,9°C (tra 11,5°C e 15,61°C) ed il vento soffia debolmente con una velocità di circa 2,49 km/h. Considerando che il 99% del cielo è coperto da nubi suggeriamo di programmare attività all'interno quali guardare un film insieme alla famiglia o andare in libreria o museo.

Caserta

Il tempo a Caserta oggi prevede cielo coperto con delle nubi. L'umidità è al 79%, la temperatura media è di 15,21°C, con una temperatura minima di 12,52°C e una temperatura massima di 16,86°C. La velocità del vento sarà intorno a 2.1 km/h e il grado di nuvolosità pari al 96%. In base a questo meteo a Caserta oggi, si possono fare delle attività all'aria aperta come passeggiate, andare in bicicletta o jogging. È anche un ottimo momento per visitare musei, gallerie d'arte e luoghi di interesse culturale. Inoltre, grazie alle temperature medie ed elevate e all'alta umidità potrete godere di un clima caldo e umido ideale per la lettura di un buon libro nella tranquillità della vostra casa o della vostra terrazza.

Salerno

A Salerno c'è una pioggia leggera. L'umidità è pari al 87%, la temperatura media è di 12,45°C con una minima di 10,85°C e una massima di 14,9°C. La velocità del vento è 2.6 Km/h ella nuvolosità è dell'98%. In base a questo meteo a Salerno c'è una pioggia leggera con un'alta umidità (87%), temperature medie intorno ai 12,45°C (con valori minimi e massimi rispettivamente di 10,85°C e 14,9°C) ed elevata nuvolosità (98%). La velocità del vento è pari a 2,6 Km/h. Con queste condizioni potresti dedicarti ad attività in luoghi chiusi come musei, Cinema o Shopping Centre oppure all'aperto con un abbigliamento adeguato che preveda giacche impermeabili e scarpe antiscivolo. Potresti anche trascorrere la giornata in casa imparando qualcosa di nuovo come un hobby o guardando un film preferito.

Benevento

Nella città di Benevento il clima è nuvoloso con nubi compatte. L'umidità è al 83%, la temperatura media è di 13,99°C, la temperatura minima di 11,62°C e la temperatura massima di 15,88°C. La velocità del vento è moderata pari a 2.8km/h e la percentuale di nuvolosità raggiunge il 98%. In base a questo meteo, oggi puoi organizzare una divertente giornata al coperto con amici e familiari. Potete stare al chiuso in casa e svolgere attività diverse come la lettura di libri, i giochi da tavola oppure guardare un film insieme. Se volete uscire all'esterno lo potete fare tranquillamente ma ricordatevi di indossare abiti leggeri e di portarvi dietro un'ombrello per ripararvi dalla pioggia che potrebbe scendere in qualsiasi momento.

Paeestum

Il clima a Paestum è piovoso con piogge leggere. L'umidità è al 86%, la temperatura media è di 15,86°C, con una minima di 14,55°C e una massima di 18,09°C. La velocità del vento è di 3,38 km/h e il cielo è molto nuvoloso (98%). In base a questo meteo, oggi potresti fare escursioni. Tieniti pronto con una giacche impermeabile e stivali da pioggia per evitare le intemperie. Potrebbe anche essere un buon momento per rilassarsi in un luogo interno come il tuo hotel o appartamento, leggendo un libro o usufruendo di qualche servizio di benessere. Se vuoi passare del tempo all'aperto, la bruma può fornire alcune sensazioni molto suggestive da ammirare.