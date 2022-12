Campionato mondiale di calcio: Lele Adani fatto fuori, cos'è successo in Rai

Arriva la decisione della Rai per la finale Argentina-Francia: cosa sta succedendo a Lele Adani dopo la bufera dei giorni scorsi.

Con l'Italia fuori dai giochi i Mondiali di calcio maschili in Qatar stanno catturando l'attenzione dei tifosi italiani per i fenomeni in campo che ogni partita ci fanno sognare. Tra questi è impossibile non ricordare Messi che domenica pomeriggio si scontrerà con Mbappè, amico e compagno di squadra di nazionalità diversa. Mentre in Qatar si freme per la finalissima che vedrà contro Francia e Argentina, in Italia si è scatenata una bufera intorno a uno dei calciatori più amati di sempre.

Al centro dell'attenzione ci è finito Lele Adani, ex calciatore dell'Inter che da anni segue le telecronache del mondo del calcio e i commenti post-partita che i tifosi amano da sempre. In occasione dei Mondiali in Qatar la Rai ha deciso di modificare l'intero palinsesto per mandare in onda le partite e finalmente domenica vedremo chi la spunterà. Qualcosa però non è andato come previsto, sembra infatti che gli ultimi commenti dell'ex calciatore non siano stati graditi proprio da tutti.

Adani fuori dalla finale Argentina-Francia: cos'è accaduto in Rai

Non ci sono comunicati stampa con informazioni precise ma ormai è ufficiale che Lele Adani non seguirà la telecronaca della finalissima dei Mondiali in Qatar. La decisione della Rai arriva dopo l'ultima partita dell'Argentina in cui l'ex calciatore non ha trattenuto l'euforia per i goal di Messi che considera un vero e proprio dio del calcio vivente.

In Italia non è una novità che in molti facciano il tifo per l'Argentina ora che la Nazionale è fuori dai giochi ma sembra che in Rai non sia stato apprezzato quest'atteggiamento di parte e troppo stravagante. Chi vedremo dunque alla guida del commento tecnico domenica alle 16:00? Ci saranno Alberto Rimedio e Antonio Di Gennaro che il pubblico di Rai Uno già conosce e ha ascoltato in altre occasioni.

Attualmente da parte di Adani non sono giunte dichiarazioni in merito all'esclusione dalla finalissima ma la domanda che in molti si pongono è, lo rivedremo in Rai? A quanto pare non è una certezza.

LEGGI ANCHE>>>Dries Mertens confessa la verità nascosta sulla Salernitana: "Lo ammetto dopo anni"