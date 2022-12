Tomaso Trussardi si confessa con gli amici: "Amerò sempre Michelle ma...",

Tomaso Trussardi si è confidato con gli amici: ciò che ha rivelato sulla sua ex lascia tutti di stucco.

Michelle e Tomaso hanno annunciato a gennaio la fine del loro matrimonio ma ovviamente per il bene delle piccole Sole e Celeste sono stati spesso avvistati insieme. I più romantici hanno sperato da un primo momento un riavvicinamento della coppia ma Michelle poco dopo la rottura è stata visti in atteggiamenti intimi con il chirurgo delle star Giovanni Angiolini. Sembra quindi che Tomaso fosse solo un lontano ricordo ma a fine estate anche questa coppia è scoppiata. Michelle si è allora dedicata solo alla sua famiglia e ad arredare il suo nuovissimo appartamento a city life dove spesso Trussardi è stato avvistato. Il rampollo non ha mai negato che la conduttrice è la donna che ha più amato nella sua vita e alcuni suoi amici rendono nota una confessione che riguarda proprio la Hunziker.

Tomaso Trussardi ammette di amare ancora la sua ex moglie Michelle Hunziker

Stando a quanto riporta il portale di Gabriele Parpiglia, sembra che alcuni amici di Tomaso abbiano reso nota una sua confessione. Tomaso si è spesso astenuto, così come la sua ex, di parlare della fine del loro matrimonio. Eppure alcune frecciatine non sono tardate ad arrivare: Michelle quando ha mostrato la sua casa sui social ha ammesso di sentirsi finalmente una donna libera che non deve più dare giustificazioni a nessuno del tempo che decide di dedicare a sé stessa.

Tomaso non ha preso bene queste dichiarazioni e poco dopo rilasciò la sua prima intervista in cui prendeva le distanze da qualsiasi dichiarazione o affermazione dell'ex che potesse alludere al loro rapporto. In maniera del tutto confidenziale ha parlato con alcuni amici della sua ex moglie ma le sue rivelazioni sono state prontamente riportate in men che non si dica sul portale Pipol. Tomaso ha dichiarato che Michelle è la donna che ha più amato nella sua vita e che ha provato a ricucire il rapporto ma non c'è stato nulla da fare. Ora ammette ai propri amici di amare ancora la conduttrice ma in maniera differente: tutte quelle cene e weekend trascorsi insieme non sono quindi il segnale di una ripresa del rapporto ma semplicemente una convivenza civile per crescere insieme le piccole di casa.

