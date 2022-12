Napoli, la prima ruota panoramica: finalmente è possibile salire in cima

A Napoli arriva la prima ruota panoramica: è alta come un palazzo di 4 piani. Quando e come salire in cima nelle festività di Natale.

Sono anni che nella città di Napoli i cittadini sperano nella costruzione di una ruota panoramica. Uno spettacolo agli occhi di grandi e piccoli che arriverà proprio in occasione del Natale 2022. Questo è decisamente il momento migliore dell'anno per regalare un'esperienza unica ai napoletani e ai turisti che in queste settimane affollano la città. Come raggiungere la ruota panoramica? Ecco tutto quello che c'è da sapere sulla nuova attrazione della città partenopea.

Si chiama Ferris Wheel 45 e in un attimo trasformerà Napoli nella capitale inglese o quasi. La ruota panoramica è da sempre simbolo della città di Londra ma questa volta anche la dimora del presepe e dei suoi pastori avrà l'occasione di ospitarla. La ruota è alta esattamente come un palazzo di 4 piani e il suo diametro è pari a 12 metri. La domanda che tutti si pongono è, dove verrà posizionata? La zona vi stupirà, scopriamo dove e quando raggiungerla per godere di un panorama decisamente mozzafiato.

La nuova ruota panoramica a Napoli: tutto quello che c'è da sapere

Ferris Wheel 45 resterà in città per circa due mesi, sarà possibile infatti salire sulla ruota panoramica a Natale ma anche a Carnevale. Certo è che lo spettacolo è assicurato per grandi e piccini ma dove si trova il nuovo gioiellino dal sapore internazionale? Il luogo scelto è la staziona marittima della città, proprio nel punto dove spesso transitano i passeggeri delle navi e crociere in partenza dal molo di Napoli.

L'intera area sarà recintata e sarà possibile accedere solo a piedi per poter visitare la ruota. I lavori cominceranno oggi ma ricordiamo che si tratta di un'attrazione temporanea che sarà smontata probabilmente entro il 28 febbraio. Per accedere alla ruota basterà attendere la fine dei lavori di messa in sicurezza. In cima sarà possibile guardare dall'alto l'intero golfo napoletano con addobbi e luci natalizie caratteristiche della città.

Per chi volesse raggiungere la ruota con i mezzi di trasporto ci sarà un bus che lascerà i passeggeri esattamente all'inizio della rotonda. Da quel punto sarà semplice raggiungere la stazione marittima e godersi lo spettacolo.

LEGGI ANCHE>>>Addio alle auto: scelta drastica in 7 città, quali sono e come visitarle