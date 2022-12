Addio alle auto: scelta drastica in 7 città, quali sono e come visitarle

Come sarebbe la quotidianità se non ci fossero le automobili? 7 città lo hanno fatto davvero, ecco quali sono.

Si parla spesso di iniziative sostenibili per salvaguardare il pianeta in tempi decisamente difficili. Le automobili e dunque l'emissione di CO2 sono una delle cause dell'inquinamento climatico che l'uomo cerca in tutti i modi di arginare grazie all'uso delle nuove tecnologie eco-sostenibili. In 7 città del mondo si è passati alle maniere forti con una scelta drastica che ha rivoluzionato completamente la quotidianità di cittadini e turisti.

In Italia le iniziative per limitare l'inquinamento attraverso i mezzi di trasporto quotidiani sono spesso limitate all'alternanza del transito dei veicoli o al divieto in alcuni giorni dell'anno. Anche nella nostra meravigliosa penisola c'è però una città che ha deciso di abolire totalmente le automobili e dunque favorire le passeggiate a piedi e in bicicletta. Scopriamo quali sono le 7 città nel mondo che hanno scelto di essere Car-Free incentivando le piste ciclabili e le zone pedonali con metodi anche piuttosto bizzarri.

Tutte le città car-free nel mondo: il mulo ritorna l'unico mezzo di trasporto

Cominciamo subito da una delle città più amate in Europa, siamo in Norvegia a Oslo che recentemente ha deciso di abolire il transito delle auto e soprattutto di potenziare le piste ciclabili e le zone pedonali senza dimenticare i trasporti pubblici. L'obiettivo non è solo quello di ridurre le emissioni di CO2 ma anche quello di migliorare la qualità della vita. Passiamo adesso a Wengen in Svizzera che regala meravigliosi paesaggi innevati in inverno dove praticare scii, l'unico modo per raggiungere questo luogo incantato è il treno.

A Supai in Arizona sono abolite le automobili e l'unico mezzo di trasporto consentito è il mulo. Sembra di assistere a un salto nel passato ma a quanto pare la visione è più futuristica di quanto si pensi. Ci spostiamo in Kenya a Lamu dove le strade sono pochissime e l'unico modo per transitare è a piedi. In Argentina c'è invece il villaggio La Cumbrecita che ha detto addio alle auto, unico nel Paese ad aver fatto questa scelta.

In Galizia la città di Pontevedra ha scelto di abolire le auto già vent'anni fa diventando il primo luogo al mondo completamente sostenibile. Anche l'Italia ci regala l'opportunità di visitare un meraviglioso luogo completamente car-free. Si tratta di Chamois, città della Valle d'Aosta che si trova nella Valle del Cervino. Un luogo meraviglioso in cui godere della bellezza del paesaggio senza la presenza di auto o altri mezzi di trasporto ingombranti. Se dunque desideriamo trascorrere le nostre vacanze lontani dal caos delle città questi 8 luoghi saranno perfetti.

