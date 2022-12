Gaffe clamorosa a palazzo, l'ultimo post di William e Kate scatena la polemica: "Altro che auguri!"

William e Kate pubblicano un post su Instagram che da il via alle polemiche: i sudditi si sentono presi per i fondelli.

La Regina Elisabetta era solo una ragazza quando nello scorso millennio è salita al trono. Se la monarchia Inglese è tanto amata è anche grazie alla sua voglia di restare al passo con i tempi. Con l'avvento delle emittenti tv, tutti gli anni la Regina, il giorno di Natale, rivolgeva ai suoi sudditi i più calorosi e sentiti auguri. Un evento che viene atteso ogni anno e che quest'anno diventerà compito di Carlo. Tutti si aspettano quindi che proprio come Elisabetta tutti i membri della famiglia Reale mostrino i loro calorosi auguri al popolo che li sostiene e li supporta ormai da secoli.

Spesso i membri della famiglia reale posano in ambienti natalizi che li ritraggono anche insieme ai più piccoli di casa. Le foto natalizie dei reali sono attesissime ma quella che hanno appena mandato online sul loro profilo di Instagram i nuovi Principi del Galles ha mandato su tutte le furie il popolo del web.

William e Kate, gaffe clamorosa: la scelta della foto natalizia fa storcere il naso ai fan

William e Kate hanno deciso di postare per augurare un Buon Natale ai sudditi britannici e ad i loro fan questa foto.

Apparentemente non c'è veramente nulla di male: molti apprezzano la semplicità non solo dello scatto ma anche dei look scelti dagli eredi al trono. Eppure c'è chi storce il naso. Quando si pensa al Natale, soprattutto se a Londra, non si può non associare il freddo clima. Lo scatto che William e Kate hanno scelto è stato sicuramente scattato quest'estate, molto probabilmente prima della scomparsa della Regina. Sembra quindi che sia una foto 'riciclata' dai vari scatti di famiglia della coppia reale. Alcuni avrebbero tanto apprezzato dei calorosi auguri: forse sarebbe bastato un semplice scatto della famiglia in calde coperte con tanto di cioccolata calda. La scelta di augurare buon Natale con una foro 'fuori stagione' non ha convinto proprio tutti i fan della monarchia. Chissà quale foto pubblicheranno i tanto chiacchierati Harry e Meghan: adesso che non sono più soggetti a seguire etichette reali forse vedremo il secondogenito del Re vestito da Babbo Natale!

