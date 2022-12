Mercedesz Henger, il suo fisico dopo l'Isola dei Famosi spiazza i fan: ecco il suo percorso dimagrante e tonificante

Mercedesz Henger mostra a tutti il cambio drastico del suo fisico dopo aver partecipato all'Isola dei Famosi: le immagini spiazzano i fan.

Lo scorso anno non era la prima volta che la figlia di Eva partecipava al programma in Honduras. La giovane modella e influencer ha debuttato proprio così nel mondo dello spettacolo e quando l'abbiamo conosciuta la prima volta aveva l'aspetto di una giovane e morbida ragazza. Successivamente, la fame patita sull'isola ha messo a stecchetto la ragazza che, una volta tornata in Italia, grazie all'aiuto del suo ex e pt è riuscita a scolpire il suo corpo. Mercedesz ha un fisico invidiabile ma la scelta di ritornare in Honduras ha modificato nuovamente il suo corpo. Questa volta è la massa magra ad esser scomparsa facendo perdere alla ragazza tantissima tonicità.

Tornata nuovamente alla vita di tutti i giorni, la piccola Henger ha ammesso di aver avuto dei problemi di salute. Il suo corpo non era in grado di sostenere gli sfrenati ritmi della sua quotidianità. Adesso, dopo un'estate passata in compagnia di amici e parenti, ha deciso di mettersi nuovamente in forma seguendo un percorso che ha già in pochissimo tempo trasformato il suo corpo.

Mercedesz Henger: il prima e dopo del suo fisico spiazzano i fan. Ecco il percorso che sta seguendo

Tutto ciò che doveva fare per ritornare al suo aspetto statuario era allenarsi nuovamente con costanza. Mercedesz ancor prima dell'inizio di settembre ha spesso pubblicato qualche suo allenamento nelle storie di Instagram che tantissimi hanno iniziato a seguire proprio perché ormai, dopo tanta esperienza, anche lei si può identificare come esperta. Eppure senza alcuna presunzione la modella continua a farsi seguire da professionisti e i prima e dopo che ha pubblicato lasciano i fan a bocca asciutta. In pochissimo tempo il cambiamento è sorprendente: tutto merito di un percorso che non si basa solo su una sana alimentazione ed allenamento ma anche massaggi e trattamenti che in pochissimo tempo hanno sgonfiato l'addome. Ecco il prima e il dopo.

Come spiega grazie all'aiuto dell'esperta che si trova sui social con il nome di marahealthyfitness ha in pochissimo tempo ottenuto dei risultati straordinari. Segue lezioni che la pt ha registrato e studiato per la richiesta della Henger. Inoltre assume prodotti che aiutano a drenare così come creme, fanghi e scrub che aiutano a combattere inestetismi tanto odiati come la redenzione idrica. Il prima e dopo incoraggia tantissime persone a prendersi cura del proprio corpo e forse la condivisione di Mercedesz aveva proprio questo scopo.

