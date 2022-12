"Incorvassi", dopo alcuni tentennamenti scatta il bacio a favore di camera: finzione o reale interesse?

I fan del Gf esultano per il bacio che è scattato tra Edoardo Tavassi e Micol Incorvaia: quale sarà il destino di questa coppia?

La giovanissima Micol Incorvaia è entrata nella casa del Grande Fratello Vip con lo stesso spirito di sua sorella Clizia: divertirsi. Micol si è aggiudicato un biglietto di sola entrata nella casa più spiata d'Italia e subito la sua presenza si è fatta sentire. In quanto ex di Edoardo Donnamaria ha creato diversi malumori tra la coppia dei Donnalisi. Eppure sembra che lei non abbia nessun interesse a conquistare il suo ex anche perché un altro Edoardo sembra aver catturato le sue attenzioni.

Il fratello della famosissima Guendalina Tavassi è entrato con un obbiettivo ben chiaro: trovare moglie. Seppur dichiarato con un tono altamente scherzoso sembra che stia concentrando tutte le sue energie per cercare finalmente la sua anima gemella. Sappiamo che il suo cuore è appartenuto a Diana Del Bufalo e la misteriosissima Lucia e che all'Isola dei famosi ha dichiarato di essere attratto dalla frizzantina Soleil Sorge. Dal primo momento che si sono incontrati qualcosa e sul web è subito nata la ship degli 'Incorvassi'.

Edoardo Tavassi e Micol Incorvaia: sboccerà questo amore?

Edoardo ha iniziato a dichiarare il suo interesse per la sorella di Clizia ma come ha detto Guendalina, dovrebbe corteggiarla e non prenderla 'a testate'. Nello scherzo i due si sono avvicinati e forse sarà stato anche l'incoraggiamento di Clizia a spingere Micol tra le braccia di Edoardo: "Tienitelo stretto", ha esordito la compagna di Paolo Ciavarro che attentamente osserva sua sorella tutti i giorni. Micol ha dichiarato a sua volta di provare una strana alchimia per Edoardo: "È come se ci conoscessimo da sempre". Tutto faceva sperare in un avvicinamento ufficiale tra i due eppure come un fulmine a ciel sereno con estrema gentilezza Micol ha spiegato di non sentire ancora le farfalle nello stomaco e quella forte attrazione.

Parole smentite subito dopo la puntata visto che i due si sono nuovamente avvicinati e sul web è diventato virale il video in cui si baciano a favore di camera e si guardano come due piccioncini. Alcuni non capiscono questo cambio drastico da parte dell'influencer ed altri sostengono che Edoardo sia entrato proprio con l'intento di creare la storia. Gli Incorvassi però sembrano essersi finalmente trovati. Questa coppia sarà destinata a durare? Sappiamo dalle precedenti relazioni di Edoardo che non è il tipo a cui piace fare il Don Giovanni come Antonino quindi immaginiamo che abbia intenzioni serie. Micol invece sa perfettamente che la casa regala il vero amore: basti pensare alla sorella che è diventata nuovamente mamma.

I presupposti per una relazione ci sono tutti: forse non sarà stato un colpo di fulmine ma osservando la speciale luce che hanno negli occhi tuto fa presupporre ad un lieto fine.

