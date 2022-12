Francesca Del Taglia presenta finalmente il nuovo compagno: Eugenio Colombo è ormai solo un ricordo

Francesca Del Taglia presenta ufficialmente il suo nuovo compagno: la foto diventa in pochissimo tempo virale.

Francesca Del Taglia è stata senza ombra di dubbio una delle corteggiatrici più fumatine che si siano mai viste nel programma di Maria De Filippi. La sua iconica frase contro Tina Cipollari è ancora oggi un meme viralissimo sui social. Tutti hanno spesso paura del confronto con la severissima opinionista vamp e solo Francesca all'ennesima critica si è alzata dalla poltrona rossa arrivando viso a viso con la Cipollari. Francesca ha veramente combattuto per conquistare Eugenio e alla fine dopo un lunghissimo percorso lui ha scelto la Del Taglia. Insieme hanno iniziato a costruire mattone dopo mattone la propria vita insieme annunciando dopo poco l'arrivo del primo figlio: Brando. Dopo qualche anno i due hanno allargato la famiglia regalando un piccolo fratellino al principino di casa: Zeno.

La coppia ha continuato a far sognare gli affezionati telespettatori del programma ma come un fulmine a ciel sereno è arrivata la segnalazioni sul web di una crisi. I due erano in vacanza quindi tutti hanno pensato che fossero le solite voci di corridoio. In realtà i due hanno poi ammesso che hanno cercato proprio in quel soggiorno di ricucire un rapporto che ormai era impossibile da salvare.

Francesca Del Taglia presenta ufficialmente il suo nuovo fidanzato

La bellissima mamma di Brando e Zeno è sempre stata molto riservata dopo aver confermato la rottura ma non è di certo rimasta inerme ad alcune accuse lanciate dall'ex compagno. Eugenio ha subito dichiarato di essere a conoscenza che la sua ormai ex compagna già era impegnata in una nuova conoscenza. Nonostante il periodo critico della separazione, Eugenio ha raccontato di aver vissuto un momento veramente triste: la cagnolina della coppia si trovava in pessime condizioni di salute e salutarla è stata particolarmente doloroso soprattutto perché non hanno affrontato insieme questa decisione e la perdita della fidata amica a quattro zampe.

Sul web sono iniziate a circolare delle foto di Francesca in dolce compagnia ed in effetti è così. Il suo compagno pubblica sui suoi social la prima foto con la Del Taglia che lei ricondivide a sua vota nelle storie ufficializzando un rapporto ad oggi molto chiacchierato.

Il fidanzato Francesca, Federico Fiorentino, che la donna tagga anche nella storia è un amico di sua sorella. Forse è stata proprio la sorella della Del Taglia a far da cupido tra i due quando ha percepito che ormai, con Eugenio, la storia era destinata a finire.

